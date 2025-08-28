Suscríbete a
ABC Cultural

HISTORIAS DE MUSICALES (y VII)

'The Wiz', el camino de baldosas amarillas que llevó a Dorothy a Harlem

Se cumplen cincuenta años del estreno del musical que abrió muchas puertas a la comunidad afroamericana

'Jesucristo Superstar', entre la censura, las amenazas de bomba y la agonía de Franco

'El hombre de La Mancha', Don Quijote y un contrato firmado en una servilleta

'Los miserables', un gran título... y una gallina de huevos de oro

A Chorus Line', la vida real de veinticuatro 'gitanos' en busca del éxito en Broadway

'Hamilton', la historia del nacimiento de Estados Unidos a ritmo de hip hop

'Chicago', las tres vidas de un musical sobre dos asesinas en los felices años veinte

Una escena de 'The Wiz', respuesta en Broadway en 2024
Una escena de 'The Wiz', respuesta en Broadway en 2024 Jeremy Daniel
Julio Bravo

Julio Bravo

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Estados Unidos aprobó en 1964 su Ley de Derechos Civiles, que prohibe la discriminación por raza, color, religión, sexo y origen nacional en diversos ámbitos como el empleo, los lugares públicos y las escuelas. En el escenario -probablemente el lugar de mayor libertad que existe- ... los aires de igualdad llevaban varios años, aunque tampoco muchos, soplando; la gran contralto Marian Anderson se convirtió en la primera cantante negra en presentarse en el Metropolitan Opera de Nueva York el 7 de enero de 1955. Veinte años antes, en 1935, se había estrenado en Broadway 'Porgy and Bess', de los hermanos George e Ira Gershwin, un musical de aliento operístico en el que todos los intérpretes eran negros. En 1959 llegó a la escena neoyorquina 'A Raisin in the Sun', de Lorraine Hansberry, la primera dramaturga afroamericana producida en Broadway; la obra, que protagonizó Sidney Poitier, mostró, por primera vez en Broadway, una historia contemporánea centrada en una familia afroamericana con personajes complejos y realistas. Precisamente Sidney Poitier -primer hombre negro en ganar el Óscar al mejor actor protagonistas- fue, junto a otros artistas como Lena Horne o Harry Belafonte, punta de lanza de su raza en el mundo del espectáculo estadounidense.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app