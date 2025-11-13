Suscríbete a
El Teatro Real, premiado como el más sostenible del mundo en los Opera Award

La gala de entrega de los premios se ha celebrado en Atenas

Vista aérea del Teatro Real
Vista aérea del Teatro Real javier del real

ABC

Madrid

El Teatro Real sido galardonado con el International Opera Award de Sostenibilidad como reconocimiento a las actuaciones de mejora de eficiencia energética realizadas en la cubierta y en el interior de su edificio, así como por su compromiso y esfuerzo continuado, a lo ... largo de los últimos años, para reducir su huella de carbono.

