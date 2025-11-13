El Teatro Real, premiado como el más sostenible del mundo en los Opera Award

El Teatro Real sido galardonado con el International Opera Award de Sostenibilidad como reconocimiento a las actuaciones de mejora de eficiencia energética realizadas en la cubierta y en el interior de su edificio, así como por su compromiso y esfuerzo continuado, a lo ... largo de los últimos años, para reducir su huella de carbono.

El premio se ha hecho público en la ceremonia celebrada en la Opera Nacional de Grecia, en el Stavros Niarchos Hall, donde Sofia Dimtsa, directora de asuntos corporativos y comunicación de PPC Group, ha hecho entrega del galardón a los representantes del Teatro Real: Justin Way, director de producción; Enrique Collell, secretario general; y Nuria Gallego, directora de infraestructuras y servicios generales.

«Este no es solo un reconocimiento a lo que hemos logrado, sino también una motivación para seguir adelante con aún más energía y compromiso, siendo un referente en sostenibilidad», ha dicho Justin Way al recoger el premio, que ha agradecido en nombre de la institución. Way ha querido compartirlo con todos los teatros de ópera, «ya que todos avanzamos tratando de construir un futuro mejor».

El jurado de los premios, considerados los Oscar del mundo de la ópera, ha valorado el plan de trabajo, el esfuerzo continuado y las actuaciones de mejora de eficiencia energética realizadas en la cubierta y en el interior de su edificio en los últimos seis años. Las obras han sido subvencionadas íntegramente con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.

El Teatro Real es el primer Bien de Interés Cultural (BIC) en entrar en el Registro del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y obtener el Certificado de Ahorro Energético (CAEs) y en noviembre de 2024 recibió el premio a la Mejor Actuación de Eficiencia Energética y Sostenibilidad que cada año otorga la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3E) de España.

El Teatro Real comenzó en 2019 un decidido trabajo de optimización energética al que denominó Teatro Más Sostenible, cuyo objetivo era convertirse en un edificio de consumo energético casi nulo (NZBE, Nearly Zero Energy Building). Desde entonces se han llevado a cabo numerosas actuaciones en el exterior e interior del edificio en el marco del Plan de Transición Energética de la Administración General del Estado, financiado con los fondos Next Generation EU.

Noticia Relacionada Barbazul llega al Teatro Real acompañado por un mandarín Julio Bravo El coliseo presenta dos obras de Béla Bartók en un espectáculo del alemán Cristof Loy

Los International Opera Awards se crearon en 2012 por la revista británica Opera, y con ellos se quiere galardonar anualmente a los mejores en el mundo de la lírica (producciones, cantantes, directores, teatros, orquestas…). El Teatro Real fue reconocido como mejor teatro del mundo en la edición de 2021 y fue anfitrión de la gala de entrega de premios en 2022, en la primera ocasión en que se celebraban fuera de Londres.