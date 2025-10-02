Suscríbete a
Stephen Schwartz: «Cuando el teatro musical es bueno, para mí es lo mejor»

El compositor estadounidense, autor de musicales como 'Godspell' o 'Wicked', se encuentra en Madrid para asistir al estreno de la producción española de esta última obra

'Wicked': de Broadway a Hollywood a través de las baldosas amarillas

Stephen Schwartz, en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid
Stephen Schwartz, en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid Tania Sieira
Julio Bravo

Julio Bravo

Madrid

Stephen Schwartz (Nueva York, 1948) luce un flequillo casi infantil que le aleja de la imagen del septuagenario que es. Es una leyenda viva de Broadway; compositor de musicales como 'Godspell' (1971), 'Pippin' (1972) o 'Wicked' (2003), está en Madrid precisamente ... para asistir al estreno de la producción española de este último título, que se estrena mañana en el Nuevo Teatro Alcalá con dirección de David Serrano y dirección musical de Joan Miquel Pérez. Cristina Picos, Cristina Llorente, Lydia Fairén, Javier Ibarz, Xabier Nogales, Guadalupe Lancho, Esteban Oliver y Neizan Martín encabezan el reparto de la función. «Durante un tiempo tuve una casa en Aiguablava, en la Costa Brava; es un lugar muy bonito, me encanta –dice cuando se le pregunta si conoce España–. Y a Madrid habré venido unas cuatro veces».

Sobre el autor Julio Bravo

Madrileño. Ingresó en la Redacción de ABC en 1985. Ha pasado por distintas secciones, pero siempre se ha dedicado a la información de música y artes escénicas. Es crítico teatral y de Danza

Julio Bravo

