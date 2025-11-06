Suscríbete a
ABC Cultural

Sara Jiménez: «Las redes sociales, la 'superinformación' pueden ser nocivas para los creadores»

La bailarina interviene en el Ciclo de Nuevos Creadores del Centro de Danza Canal los días 7 y 8 de noviembre

Con la danza en los talones

Sara Jiménez
Sara Jiménez Isabel Permuy
Julio Bravo

Julio Bravo

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La granadina Sara Jiménez es uno de los nombres pujantes de las nuevas hornadas del baile flamenco. Hace tres años que se embarcó en la aventura de su propia compañía, con la que actualmente tiene dos espectáculos en cartel: 'Ave de plata' y ' ... Fragmentos de la noche', que estrenó en la pasada edición de Madrid en danza. Los días 7 y 8 de noviembre presentará el primero en el ciclo Nuevos Creadores del Centro Danza Matadero, y el día 17 actuará en el Corral de la Morería junto a David Coria.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app