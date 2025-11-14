Rocío Molina le pone voz y palabra a su baile en 'Calentamiento'

El Diccionario de la RAE define 'calentamiento', en una de sus acepciones, como «Serie de ejercicios que hacen los deportistas antes de una competición o de un entrenamiento para desentumecer los músculos y entrar en calor». Se puede cambiar la palabra deportista por bailarín y ... tendremos el origen del título del nuevo espectáculo de Rocío Molina: 'Calentamiento', que mañana sábado estrena en el Centro Danza Matadero, donde estará hasta el día 23.

Rocío Molina es una de las artistas más singulares y heterodoxas del baile flamenco de nuestros días, y en sus creaciones hay una constante búsqueda de nuevas formas de expresión y de enriquecimiento de su personalísimo lenguaje. Para este propósito ha querido contar en este espectáculo con los textos y la codirección de Pablo Messiez, la dirección musical de Niño de Elche, la colaboración escénica de Cabo San Roque y las luces de Carlos Marqueríe.

No hay en ninguno de los creadores intención de explicar de qué trata el espectáculo. «Cuando Rocío me llamó -dice Pablo Messiez-, me comentó que tenía ganas de hacer algo que tuviera que ver con el alivio, con encontrar la calma. Y cuando empezamos a reunirnos aparecía la idea de no poder dejar de empezar, de estar todo el tiempo empezando obras, relaciones, el día... La idea de esa cosa cíclica. y que a pesar de que ese no poder parar pudiera parecer agobiante, finalmente se convertía en que la alegría y la vitalidad venían precisamente de ese no poder dejar de estar en movimiento... y de entender que la idea de fin o principio es relativa, porque cada fin engendra un principio».

Añade el dramaturgo argentino que estos pensamientos marcaron el desarrollo de la estructura del espectáculo y la idea de centrarlo en el calentamiento, en la preparación del bailarín para el espectáculo: «de ese estar todo el tiempo preparándose para lo que viene y que al final, como dice ella en un momento determinado, ¡no queremos que la fiesta termine!»

Rocío Molina no está en esta ocasión sola en escena; le acompañan Ana Polanco, Ana Salazar, María del Tango, Gara Hernández y José Manuel Ramos 'Oruco'. Hay una primera parte, cuenta Pablo Messiez, en la que Rocío baila sola, «que habla del no poder dejar de empezar, y de una situación de soledad del cuerpo que baila solo. Una parte en donde adquiere mucho protagonismo el virtuosismo y la potencia. La segunda parte «tiene que ver con la fiesta, con soltar, con compartir con la comunidad el espacio; empiezan a entrar otras voces y otros cuerpos y Rocío empieza a hacer otras cosas, que no tienen que ver solamente con demostrar su maestría al danzar»,

Niño de Elche pone música a 'Calentamiento' y mantiene el misterio sobre el espectáculo. «No es una banda sonora, no es una música conceptualmente redonda en el sentido narrativo; no se ha buscado eso, se ha buscado una música que tenga muy diferentes rugosidades, que apele a diferentes momentos de ese proceso de comienzo continuo».

«Las músicas o recursos sonoros -añade Niño de Elche- no no se han planteado tanto desde la fórmula argumental o desde la estructura del espectáculo, sino que vienen de antes, de nuestras relaciones, o de resonancias que han podido surgir en una pequeña conversación en la comida; no tanto a partir de un guion, y esto me ha gustado mucho».

«Lo más bonito es que la danza -añade Rocío Molina- se genera en ese momento en el que empiezas a danzar, y es la propia obra la que te va colocando e incluso te obliga a veces a llevarte la contraria. Para mi, la creación es ese estado de gracia totalmente vivo. No es coger una libreta y ponerse a imaginar. Lo he hecho también, pero hay un momento en el que, gracias al equipo del que te has rodeado, la creación empieza a hacerse grande, y solo has de tener la paciencia, la perseverancia y también la valentía de acompañar esa danza con todos sus quiebros. Es lo más vertiginoso, pero de alguna forma yo ya soy adicta a eso; no entiendo la danza de otra forma, y necesito muchísimo el factor sorpresa».

La danza llega a menudo donde no llega la palabra; sin embargo, en 'Calentamiento' Rocío Molina ha buscado la complicidad del texto. Su admiración por Pablo Messiez tiene mucho que ver con ello, «tenía el deseo de encontrarme con su forma de incorporar la palabra desde el cuerpo. Palabra y cuerpo se complementan; el cuerpo llega a unos lugares que a veces la palabra no, pero también mientras estás usando el cuerpo, mientras estás bailando, usas la palabra para decir algo que puede que te confunda más. Los textos no van a recalcar el movimiento, no son unos textos narrativos, ni quieren definir lo que está sucediendo, pero a lo mejor se está entrando en crisis con el propio movimiento, y de pronto, la unión de cuerpo y palabra empieza a hablarte de otra cosa, es como sumar una cosa con la otra».