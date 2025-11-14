Suscríbete a
Rocío Molina le pone voz y palabra a su baile en 'Calentamiento'

La bailaora malagueña presenta en el Centro Danza Matadero su nuevo espectáculo, en el que colaboran Pablo Messiez y Niño de Elche

Rocío Molina: «He pasado una crisis hasta el punto de pensar que no terminaba la función»

Una imagen de 'Calentamiento'
Una imagen de 'Calentamiento' Simone Fratini
Julio Bravo

Madrid

El Diccionario de la RAE define 'calentamiento', en una de sus acepciones, como «Serie de ejercicios que hacen los deportistas antes de una competición o de un entrenamiento para desentumecer los músculos y entrar en calor». Se puede cambiar la palabra deportista por bailarín y ... tendremos el origen del título del nuevo espectáculo de Rocío Molina: 'Calentamiento', que mañana sábado estrena en el Centro Danza Matadero, donde estará hasta el día 23.

