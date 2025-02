'Ricardo III': la lengua de signos para una nueva dimensión de Shakespeare

Por primera vez en la historia del Centro Dramático Nacional se representa enteramente una obra en lengua de signos. La idea, llevada a cabo por el director portugués Marco Paiva, pretende mostrarnos un Shakespeare más corporal, más visual, y ofrecernos un juego ficcional donde el ansia desmedida de poder, el poder conseguido a cualquier precio, reflejen la realidad política de hoy. Ricardo III manipula, miente, asesina, es el paranoico, el maníaco de su ambición, y, por eso, el que utiliza el lenguaje, las palabras como un instrumento para la manipulación, el engaño, la persecución y la postverdad.

En este sentido es muy interesante que Marco Paiva lleve el bello, bellísimo idioma dramático de Shakespeare al lugar de las víctimas. A los que no oyen, a los que solo pueden transmitir su carencia de fonación en un gesto. La sordera y la mudez, por tanto, como enfermedades morales a las que nos condena la política, como paradojas de un mundo donde la cháchara y los mensajes pervertidos no dejan de crear no solo los discursos falsamente ideológicos sino también nuestra propia intimidad. Sin embargo, el astuto Marco Paiva hace de este Shakespeare tratado en lengua de signos un lugar de resistencia, un refugio y una posibilidad de crear una realidad nueva. Borra la palabra hablada para darle una nueva dimensión.

El problema que se advierte es que el gesto no llega a las profundidades que crea el pensamiento del genial dramaturgo inglés, perdiéndose a veces en lo mecánico, lo uniforme, lo repetitivo y lo frívolo. Solo cuando Ricardo III muere la épica emocional se alía a lo corporal, a lo escenográfico, al tono de ese gran discurso visual que se debería buscar. La escenografía es sencilla, móvil y envolvente: una sábana, unos telones blancos y rojos, y unas altas estructuras metálicas de los que cuelgan, como si fueran túmulos, los trajes oscuros de los muertos, acompañados muy significativamente por una iluminación y la creación de un espacio sonoro que se convierten en sí mismos en pura intensidad dramática.

Marco Paiva tenía en su mano haber llevado a cabo un montaje importante, haber logrado que la poesía del cuerpo conmoviera a los espectadores, su gesto es digno e inteligente, pero no apasionante.