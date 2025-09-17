Los Reyes abren el palco del Teatro Real a la sociedad civil

El palco de la Familia Real en el Teatro Real de Madrid podrá utilizarse cuando los Reyes no estén. Don Felipe y Doña Letizia han decidido abrir a diferentes colectivos este espacio, que el Teatro Real mantiene reservado para los miembros de la Familia Real.

Se trata de un gesto que la Casa del Rey ha querido tener con representantes de la sociedad civil y del tercer sector, ya que los Reyes entienden que el palco no es propiedad de Familia Real, aunque el Teatro Real lo reserve para su uso y lo mantenga vacío cuando ellos no van. De esta forma, a partir del 19 de septiembre, las 14 o 16 plazas que tiene este palco las ocuparán miembros de la sociedad civil cuando los Reyes o la Reina Sofía no vayan al Teatro Real.

«Esta decisión supondrá el acceso de representantes de distintos colectivos sociales a un espacio que, desde que el Teatro Real abrió sus puertas, hace 175 años, siempre ha tenido un uso institucional», explica el Teatro Real en una nota de prensa difundida a los medios de comunicación. Según explican, para la selección de las personas que podrán disfrutar de este espacio, contarán con la colaboración de organizaciones «que apuestan por la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos y las ciudadanas».

Así, «en coincidencia» con la celebración el próximo 21 de septiembre del Día Mundial de la Paz, se ha propuesto que sean Unicef, Acnur, Unesco, Médicos sin Fronteras, Cruz Roja Española, Cáritas Española, Save the Children, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Manos Unidas y Paz y Desarrollo las organizaciones que seleccionen a las personas que ocuparán el Palco Real en las funciones de Otello.

La vigesimonovena temporada desde que se reabriera el Teatro, en 1997, se inaugurará el día 19 de septiembre con Otello, de Verdi, con dirección musical de Nicola Luisotti y escénica de David Alden.

Aprovechando que en los próximos meses se celebrarán diferentes efemérides, se seguirá esta misma iniciativa por el Día Mundial contra el Cáncer de Mama (19 de octubre), el Día Mundial de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre), el Día Mundial de la Educación (24 de enero), el Día Mundial de las Enfermedades Raras (28 de febrero), el Día de la Danza (29 de abril), el Día Mundial de la Cruz Roja (8 de mayo) y el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio).