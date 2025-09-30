«Es puro Shakespeare»: Calixto Bieito presenta en España 'La verdadera historia de Ricardo III'

El idilio de Calixto Bieito (Miranda de Ebro, Burgos, 1963) con William Shakespeare viene de lejos. Ha dirigido, recuerda, quince o dieciséis montajes de obras del dramaturgo británico, y lo ha hecho en varios idiomas -«también en inglés»-, pero entre sus planes no ... figuraba poner en pie 'Ricardo III'. Sin embargo, llamó a su puerta Joaquín Furriel, uno de los mejores actores argentinos de la actualidad -con lo que significa esto, teniendo en cuenta el nivel de la interpretación en aquel país- y le propuso poner en pie la tragedia histórica.

Actor y director ya habían coincidido en 'La vida es sueño', de Calderón, donde Furriel interpretaba a Segismundo. «Estuvo cerca de un año en cartel en el Teatro San Martín y se llevaron todos los premios del año... Así que cuando me lo propuso, me metí de lleno en el proyecto», dice Bieito.

Lo que más le ha motivado, sigue, es haber podido hacer con Joaquín Furriel una exploración sobre el mal; pensar de dónde viene el mal y cómo la historia puede estar manipulada. Ricardo III no era un villano; Shakespeare necesitaba escribir una obra pero no podía mostrar que Ricardo III era un Rey normal, porque los Tudor -Ricardo III fue el último Rey de la Casa de York- se hubieran enfadado, así que creó un villano. Lo que ocurre es que Shakespeare, como también lo es Mozart, trasciende y lo colocan en lo humano, que tiene una fuerza tremenda».

La versión de Calixto Bieito, titulada 'La verdadera historia de Ricardo III', ha reducido el reparto a diez actores, y asegura el director que «no nos hemos basado en ningún personaje actual. El mal a veces viene del contexto, a veces de una mala infancia, a veces no; a veces simplemente aparece como una psicosis. Y Joaquín eso lo explica muy bien con su cuerpo y con su voz».

Los actores argentinos tienen una bien ganada fama de abordar el trabajo interpretativo con una organicidad y una verdad que admiran sus colegas españoles -José Sacristán es un ejemplo magnífico-. «Son unos actores formidables y muy, muy exigentes. Joaquín tiene muchísimo éxito en el cine -está preparándose para Hollywood-, pero necesita hacer teatro cada cierto tiempo; es como los actores británicos, Los argentinos son actores que tienen una voz educadísima, que trabajan; son increíblemente orgánicos, muy flexibles y muy auténticos. La escuela argentina es poderosísima; yo creo que casi todos los actores que están en esta función podrían interpretar a Ricardo III».

La música es siempre muy importante en los montajes de Calixto Bieito. «En 'La verdadera historia de Ricardo III' emplea música atonal. Se ha creado nueva, dice, «y han sonidos atonales, a veces gritos de niños o coas así. Sonidos graves que a veces solo los escucha el espectador con el estómago. Suena al vacío».

Ricardo III, añade, es «a veces un manipulador y a veces un encantador, a veces una persona deforme mental o físicamente y a veces un niño. La paleta de matices que utiliza Joaquín es impresionante. El trabajo que él está haciendo es increíble». «Es puro Shakespeare», dice de su puesta en escena. «Igual a alguien no le gusta la estética, pero es puro Shakespeare».

'La verdadera historia de Ricardo III' es el primero de los espectáculos del Teatro General San Martín de Buenos Aires, una de las principales instituciones culturales argentinas. Además se ofrecerán 'Sansón de las islas', una comedia de Gonzalo Demaría, dirigida por Emiliano Dionisi, que recrea la caída de un ídolo popular en la Argentina de la posguerra de las Malvinas, con Luciano Castro en el papel principal (3 – 12 de octubre): y 'Medida por medida (La culpa es tuya)', en la que el director Gabriel Chamé Buendía traslada el clásico de Shakespeare al universo del clown y la acrobacia (9 – 12 de octubre).

«Estas funciones forman parte -cuentan en la Comunidad de Madrid- del protocolo de colaboración cultural entre la Comunidad de Madrid y el Teatro San Martín de Buenos Aires, que establece un intercambio escénico inédito entre ambas instituciones». Gracias a esta colaboración llegan estas producciones argentinas y espectáculos creados en la capital española viajarán a Buenos Aires: 'Viaje al Amor Brujo', del Ballet Español de la Comunidad de Madrid; y 'Numancia', de Miguel de Cervantes, con dirección y dramaturgia de José Luis Alonso de Santos.