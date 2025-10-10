Suscríbete a
'Poeta (perdido) en Nueva York': Lorca y sus leyendas

CRÍTICA DE TEATRO

'Poeta (perdido) en Nueva York' es un viaje por los meses de estancia en aquella ciudad

Diego Doncel

Diego Doncel

Crítica de teatro

'Poeta (perdido) en Nueva York'

  • Texto, Dirección e Interpretación Jesús Torres
  • Escenografía y vestuario Juanjo González Ferrero
  • Iluminación Jesús Díaz Cortés
  • Espacio sonoro Alberto Granados Reguilón
  • Vídeoescena Leonardo Lapeña
  • Coreografía Mercé Grané
  • Lugar Teatro Fernán Gómez (Sala Jardiel Poncela), Madrid

Los mitos arrastran sus leyendas, también las soportan. Lorca es el mito español sobre el que más leyendas, versiones, especulaciones y misterios se ha creado desde su muerte el 18 de agosto de 1936. En el teatro no hay temporada en que, de una o ... de otra manera, el mito de Lorca no aparezca en nuestros escenarios. 'Poeta ( perdido) en Nueva York' se suma a este fenómeno. A través de cartas, poemas, fragmentos de 'El Público' o relatos biográficos se nos ofrece una serie de respuestas a unas preguntas esenciales: ¿Nueva York supuso un antes y un después en la vida de Lorca? ¿Cuál fue el impacto en él de aquella gran ciudad, el impacto de su modernidad, del capitalismo y el crack de 1929, de los hombres y mujeres humildes y los humillados, de la crisis existencial y de la crisis estética, del amor y del sexo?

