'Poeta (perdido) en Nueva York': Lorca y sus leyendas

Crítica de teatro 'Poeta (perdido) en Nueva York' Texto, Dirección e Interpretación Jesús Torres

Escenografía y vestuario Juanjo González Ferrero

Iluminación Jesús Díaz Cortés

Espacio sonoro Alberto Granados Reguilón

Vídeoescena Leonardo Lapeña

Coreografía Mercé Grané

Lugar Teatro Fernán Gómez (Sala Jardiel Poncela), Madrid

Los mitos arrastran sus leyendas, también las soportan. Lorca es el mito español sobre el que más leyendas, versiones, especulaciones y misterios se ha creado desde su muerte el 18 de agosto de 1936. En el teatro no hay temporada en que, de una o ... de otra manera, el mito de Lorca no aparezca en nuestros escenarios. 'Poeta ( perdido) en Nueva York' se suma a este fenómeno. A través de cartas, poemas, fragmentos de 'El Público' o relatos biográficos se nos ofrece una serie de respuestas a unas preguntas esenciales: ¿Nueva York supuso un antes y un después en la vida de Lorca? ¿Cuál fue el impacto en él de aquella gran ciudad, el impacto de su modernidad, del capitalismo y el crack de 1929, de los hombres y mujeres humildes y los humillados, de la crisis existencial y de la crisis estética, del amor y del sexo?

'Poeta (perdido) en Nueva York' es un viaje por los meses de estancia en aquella ciudad, pero al poner demasiado el foco en cuestiones que tienen que ver con la biografía amorosa y sexual de Federico García Lorca se nos está dando una visión demasiado sesgada. De alguna manera, el diálogo entre la realidad de los hechos y la ficción dramática no está bien resuelto, empezando por el tono. Jesús Torres, que dirige e interpreta, pone todo su entusiasmo en este viaje por el interior de esa ciudad, por reflejar la psicología del poeta, los esplendores, las depresiones y las heridas, y sobre todo por hacer de la obra ese punto de llegada a la plena conciencia de sí mismo (su homosexualidad) y la libertad para ejercerla, pero hace más su Lorca que el Lorca debido. Noticia Relacionada De Chéjov al musical estadounidense pasando por Arthur Miller: ésta es la programación del teatro Fernán-Gómez Julio Bravo 'American Buffalo', la obra maestra de David Mamet, abre la temporada del teatro municipal que dirige Juan Carlos Pérez de la Fuente Visualmente la obra está lograda, con esa luna que lo preside todo y ese mapa de la ciudad de Nueva York sobre el que se pisa, pero llegar a plantear que Nueva York fue una catarsis total para Lorca, que perdió todos sus miedos y se hizo otro Federico es muy arriesgado. Sí, Nueva York fue crucial en la biografía de Lorca, pero no fue el final de una concienciación, sino un eslabón hacia ella.

