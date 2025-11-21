Suscríbete a
Paloma San Basilio toma la palabra de Dulcinea en su primera experiencia como actriz de texto

La artista se presenta en el Palacio de Festivales de Santander con una obra escrita para ella por Juan Carlos Rubio, que también dirige la función

Paloma San Basilio: «No quiero perder la sensación de descubrimiento, de riesgo»

Paloma San Basilio, en un momento de 'Dulcinea'
Paloma San Basilio, en un momento de 'Dulcinea' Javier Naval
Julio Bravo

Madrid

«Dulcinea es un personaje que no existe, es una invención de don Quijote de la Mancha, que a su vez es una invención de Alonso Quijano que, a su vez, es una invención de Cervantes, que a su vez…» Son las primeras frases ... de 'Dulcinea', la obra escrita y dirigida por Juan Carlos Rubio que, protagonizada por Paloma San Basilio -a la que acompaña Julio Awad, con el piano, con la palabra y con la gola-, se estrena este viernes 21 en el Palacio de Festivales de Santander. Tras este estreno santanderino, la función viajará a Paterna (28 de noviembre), Torrepacheco (29 de noviembre) y estará en el Teatro Olymplia de Valencia del 3 al 14 de diciembre.

Sobre el autor Julio Bravo

Madrileño. Ingresó en la Redacción de ABC en 1985. Ha pasado por distintas secciones, pero siempre se ha dedicado a la información de música y artes escénicas. Es crítico teatral y de Danza

