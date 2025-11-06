Suscríbete a
El Palau de les Arts estrena 'Enemigo del pueblo', comprometida ópera de Francisco Coll

Crítica de ópera

El coliseo valenciano presenta este título, con libreto y dirección escénica en Àlex Rigola

Francisco Coll: «No busco la complejidad, pero está ahí, es inevitable»

Una escena de 'Enemigo del pueblo'
Una escena de 'Enemigo del pueblo' Miguel Lorenzo/Mikel Ponce

Alberto González Lapuente

Crítica de teatro

'Enemigo del pueblo'

  • Libreto y dirección escénica Àlex Rigola
  • Música y dirección musical Francisco Coll
  • Escenografía y vestuario Patricia Albizu
  • Iluminación Carlos Marqueríe
  • Vídeo Álvaro Luna
  • Intérpretes José Antonio López, Moisés Marín, Brenda Rae, Isaac Galán, Marta Fontanals-Simmons, Juan Goberna, Coro de la Generalitat Valenciana, Orquesta de la Comunitat Valenciana
  • Lugar Palau de les Arts, Valencia

Dos décadas después de inaugurarse, el Palau de les Arts de Valencia estrena su primera ópera de encargo. La producción se comparte con el Teatro Real que la programará en febrero de 2026. 'Enemigo del pueblo', del compositor Francisco Coll y ... el dramaturgo Alex Rigola, cuenta con el aval de dos teatros importantes y, desde el miércoles, presume del éxito obtenido en su primera audición pública: el digno reconocimiento a un autor que juega en casa. Coll nació en Valencia, en 1985. Este año ha recibido el Premio Nacional de Música junto al director de orquesta Pablo Heras-Casado. Vive fuera de España, pero este detalle es, incluso, una cuestión de prestigio. El propio programa de mano lo señala cuando en el prólogo a la entrevista que Justo Romero le hace a Coll dice que se trata del «compositor español de mayor proyección internacional desde Manuel de Falla». La frase es altisonante e inexacta, aunque apunta a la certeza de una carrera que crece acumulando elogios y expectativas, y que en el plano dramático cuenta con el antecedente de 'Café Kafka', microdrama de cámara, también visto en Valencia en 2016, y dedicado a la incomunicación humana en la era de la modernidad.

