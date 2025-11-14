Suscríbete a
ABC Cultural
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este viernes 14 de noviembre

'Oliver Twist', el mundo de Dickens suavizado con música, humor y emoción

Juan Luis Iborra dirige un musical de nueva creación, con libreto y letras de Pedro Víllora y música de Gerardo Gardelín

'Los chicos del coro', la emoción de la sencillez

Una escena del musical 'Oliver'
Una escena del musical 'Oliver' Ep
Julio Bravo

Julio Bravo

Madrd

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Juan Luis Iborra siempre había tenido la ilusión de dirigir algún día 'Oliver!', el musical de Lionel Bart basado en la novela de Charles Dickens. Por eso cuando, después del éxito de 'Los chicos del coro', sus productores le preguntaron ... por un nuevo proyecto, propuso este título. Pero con una condición: hacer un musical con un libreto y una música completamente nuevos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app