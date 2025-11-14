'Oliver Twist', el mundo de Dickens suavizado con música, humor y emoción

Juan Luis Iborra siempre había tenido la ilusión de dirigir algún día 'Oliver!', el musical de Lionel Bart basado en la novela de Charles Dickens. Por eso cuando, después del éxito de 'Los chicos del coro', sus productores le preguntaron ... por un nuevo proyecto, propuso este título. Pero con una condición: hacer un musical con un libreto y una música completamente nuevos.

Así nació 'Oliver Twist', el musical que acaba de levantar el telón en el Teatro de La Latina. El autor del libreto y de las letras, sobre la novela de Dickens, es Pedro Víllora, y el autor de la música Gerardo Gardelín, que ya participaron en 'Los chicos del coro'. El reparto lo encabezan los niños Dani Escrig y Eneko Haren, que se alternan como Oliver, el protagonista; Pablo Grifé, que interpreta a Hurón; Rubén Yuste (Fagin), Manu Rodríguez (Sr. Barrow), Lourdes Zamalloa (Nancy), Natán Segado (Bill Sikes), Marta Malone (Sra. Rose) y Tomy Álvarez (que interpreta al Juez Fang y al Doctor Grimm). Otros ocho niños y adolescentes de entre 9 y 18 años -«aunque estos aparentan menos edad», dice Iborra- completan el reparto del musical. De la música se encarga una banda de cuatro músicos.

Trabajar con niños, como hizo en 'Los niños del coro', le resulta a Juan Luis Iborra muy gratificante. «Sobre todo en el plano personal. Me dan una alegría, una vida y un cariño que normalmente no recibes de los adultos. Y después tienen algo a la hora de trabajar, que es una personalidad propia que yo no intento nunca corregir. Les dejo libertad e intento que cada uno sea como realmente es, porque así va a estar mucho en escena. Vienen a los ensayos con mucha alegría y hay en ellos mucha verdad. Si le digo a uno: '¿puedes llorar aquí', me pregunta: '¿Para qué?' 'Para emocionar al público' 'Ah, vale' Pero luego tienen mucha verdad innata».

'Oliver Twist' cuenta la historia de un huérfano nacido en un asilo en la Inglaterra victoriana; huye de allí y llega a Londres, donde cae en manos de Fagin, un canalla que acoge a un grupo de niños a los que utiliza para que roben en la calle. A la historia, envuelta en el mundo oscuro de Dickens, ha querido Iborra extraerle el humor. «He tratado de suavizar el tono; también se suavizaba en la película -dirigida por Carol Reed en 1968-. El mundo de Dickens está ahí, y hay muchas cosas que tienen que ver con el mundo actual -en varios países los niños están en la calle, están 'olvidados', como ha llamado a nuestros niños Pedro Víllora-. Pero he querido suavizar este mundo y redimir a Fagin, un personaje oscuro, que vive de los niños, pero que al mismo tiempo es un padre para ellos».

Lo que busca Juan Luis Iborra, básicamente, «es que el público se emocione con la función. Hay espectáculo, un poco de humor -sobre todo en el personaje de Rose, que interpreta Marta Malone-, y hay emoción, sobre todo. Yo me canso en esos musicales donde todo es ¡Guau! y todo son efectos. 'Oliver Twist' tiene una cosa básica muy buena: un texto, una historia universal y unos personajes que tienen todos mucho peso. Esto es como una obra de teatro con canciones -hay veintiuna-, que contribuyen a lograr esa emoción».