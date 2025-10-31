Suscríbete a
ABC Cultural
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este viernes 31 de octubre

'La mujer rota', una mujer hecha trizas

Crítica de Teatro

Anabel Alonso interpreta este monólogo de Simone de Beauvoir adaptado y dirigido por Heidi Steinhardt

Artículos de Diego Doncel en ABC

Anabel Alonso, en 'La mujer rota'
Anabel Alonso, en 'La mujer rota' Javier Naval
Diego Doncel

Diego Doncel

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Crítica de teatro

'La mujer rota'

  • Autora Simone de Beauvoir
  • Adaptación y dirección Heidi Steinhardt
  • Escenografía y vestuario Alessio Meloni
  • Iluminación Rodrigo Ortega
  • Composición musical Mariano Marín
  • Intérprete Anabel Alonso
  • Lugar Teatro Infanta Isabel

Una habitación teñida del gris de la tristeza, la soledad y la miseria sirven de marco para levantar la versión dramática del 'monólogo' que escribió Simone de Beauvoir y que se halla dentro del volumen 'La mujer rota'. Anabel Alonso, con una ... gran dosis de tensión, de manera muy eficaz interpreta a Murielle, una mujer a la que le han arrancado las raíces, que vive con los fantasmas de su niñez y de su madre, de sus matrimonios fracasados, del suicidio de su hija Sylvie y de la falta de la compañía de su hijo .Una mujer que, sobre todo, añora: «Mierda -dice-, quiero que se me respete, quiero mi marido, mi hijo, mi hogar, como todo el mundo». Es Nochevieja, desea la catarsis de un nuevo año, de un nuevo tiempo, pero las voces de fuera y las voces de dentro solo la llevan a precipitarse locura abajo. Nadie siente piedad por ella. La han convertido en un animal rabioso que choca contra las paredes de su pasado, de sus frustraciones y de su inmenso dolor. Espera, es una conciencia que espera y que nos muestra las ruinas de tanto tiempo esperando.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app