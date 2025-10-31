'La mujer rota', una mujer hecha trizas

Crítica de teatro 'La mujer rota' Autora Simone de Beauvoir

Adaptación y dirección Heidi Steinhardt

Escenografía y vestuario Alessio Meloni

Iluminación Rodrigo Ortega

Composición musical Mariano Marín

Intérprete Anabel Alonso

Lugar Teatro Infanta Isabel

Una habitación teñida del gris de la tristeza, la soledad y la miseria sirven de marco para levantar la versión dramática del 'monólogo' que escribió Simone de Beauvoir y que se halla dentro del volumen 'La mujer rota'. Anabel Alonso, con una ... gran dosis de tensión, de manera muy eficaz interpreta a Murielle, una mujer a la que le han arrancado las raíces, que vive con los fantasmas de su niñez y de su madre, de sus matrimonios fracasados, del suicidio de su hija Sylvie y de la falta de la compañía de su hijo .Una mujer que, sobre todo, añora: «Mierda -dice-, quiero que se me respete, quiero mi marido, mi hijo, mi hogar, como todo el mundo». Es Nochevieja, desea la catarsis de un nuevo año, de un nuevo tiempo, pero las voces de fuera y las voces de dentro solo la llevan a precipitarse locura abajo. Nadie siente piedad por ella. La han convertido en un animal rabioso que choca contra las paredes de su pasado, de sus frustraciones y de su inmenso dolor. Espera, es una conciencia que espera y que nos muestra las ruinas de tanto tiempo esperando.

Anabel Alonso parece darle todo el grosor, la dimensión de los mitos trágicos, aquellos que sienten el peso de una sociedad que los ha expulsado existencialmente. Pero la puesta en escena propone una desnudez tal vez excesiva y quizá hubiera necesitado un mayor movimiento, incluso lumínico (como ocurre al final). La obra abusa del mismo plano y, en ese sentido, todo el efecto dramático que va creando parece repetirse. Noticia Relacionada 'Periodistas en tiempos de oscuridad', de Fernando Belzunce: una brújula en el laberinto mediático Pedro García Cuartango El periodista navarro traza en este extraordinario trabajo una lúcida cartografía de una profesión que debe reinventarse En cualquier caso, tanto por la profundidad del texto como por los recursos interpretativos no deja de ser un detalle menor. 'La mujer rota' se sostiene de principio a fin como una gran conmoción, como un recorrido por las frustraciones, los sueños rotos, las grietas, el maltrato emocional o la irrelevancia más absoluta en la que una madre desea seguir siendo madre y el mundo se lo niega. Desde ese ser menos que cero levanta noventa minutos de furia y de rencor que no deja indiferente al patio de butacas.

