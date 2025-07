Morboria Teatro invade Almagro con su peculiar universo para celebrar cuarenta años de vida

«La Compañía Morboria / de Madrid, del centro mismo, / cumplimos cuarenta años / en este bendito oficio / (que ya se sabe que es / antiguo no: más que antiguo) / Morboria no llega a tanto / pero estamos de camino... / De viaje a ninguna parte / y rumbo a todos ... los sitios».

Estos versos figuran en la entrada de la Iglesia de San Agustín de Almagro, sede habitual de las exposiciones que presenta anualmente el festival de teatro clásico, y que en esta edición tiene como protagonista a Morboria Teatro, una compañía que, con motivo de su cuadragésimo aniversario, recibe el próximo 17 de julio el homenaje del certamen almagreño; a ello se suma la exposición, titulada 'Universo Morboria' y su presencia sobre las tablas con la obra 'Lo que son mujeres', de Francisco Rojas Zorrilla'.

Creada en 1983 por Eva del Palacio, Fernando Aguado y Álvaro Aguado, Morboria lleva cuatro décadas especializada en el repertorio aureo y trabajando tanto en las salas como en las calles. Más de una treintena de espectáculos jalonan su trayectoria, con títulos como 'El enfermo imaginario', 'El burgués gentilhombre' o 'Los enredos de Scapín'. «Empezamos porque no queríamos esperar a que llamara el teléfono», reconoce Eva del Palacio.

Pero sonó. En 1985, al entonces alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, se le ocurrió la idea de dotar al Retiro madrileño de un duende, y llamó a una entonces incipiente compañía; de ahí surgió 'El duende del Retiro' -el mismo año se inauguró una estatua, obra de José Noja-. Paralelamente a la creación de la compañía, fundaron un taller de diseño y realización de donde, cuentan sus responsables, «surgen caracterizaciones imposibles, monstruos, seres fantásticos, animales, princesas, héroes mitológicos, bufones,dragones, armaduras, vestidos maravillosos y mil y un objetos que a lo largo de los años han creado nuestro peculiar 'sello de la casa'».

Dos imágenes de la exposición y Eva del Palacio con Fernando Aguado

Ese sello se puede ver en la exposición 'Universo Morboria', organizada en colaboración con el Museo Nacional de Artes Escénicas (MNAE) y que permanecerá abierta en San Agustín hasta el 27 de julio. El teatro del Siglo de Oro y el teatro de calle son las dos veredas por las que ha transitado la compañía. Tanto han frecuentado el verso que Fernando Aguado ya habla rimando, y explica así su trayectoria: «Muchos son los «Morborianos»: / actores y bailarines, / músicos, zancudos, magos, / saltimbanquis, lanzafuegos / acróbatas y payasos… / y los que están en la sombra / que, para variar, son hartos. / Contando con tales mimbres / tejemos cestos bizarros / en las calles, en las plazas, / donde quiera que vayamos. / Es cierto que parecemos / un circo de los de antaño; / nuestra carpa son los cielos / coliseos y teatros. / Nos faltan los elefantes… / tendremos pues que encontrarlos / que don Francisco ya pone / desde siempre los caballos / las galeras, las carrozas / y también los carromatos».

«No resulta fácil resumir la trayectoria de este grupo de apasionados del teatro -dice Irene Pardo, directora del Festival de Almagro-. Ni atendiendo a los innumerables lugares donde han actuado (teatros, calles, parques, bosques, barcos, cuevas, ruinas, castillos, plazas, fuentes, mercados, escalinatas…); ni repasando su extenso repertorio de espectáculos, clásicos o contemporáneos, de sala o de calle; ni enumerando a los autores cuyos textos han llevado a escena (Rojas Zorrilla, Tirso de Molina, Shakespeare, Molière, Zorrilla, Moreto, entre otros). Tampoco sería justo reducirlos a un único lenguaje escénico, pues han explorado la fusión de múltiples disciplinas: teatro, danza, música, pintura… Y si pensamos en quienes han formado parte de esta troupe -actores, músicos, malabaristas, acróbatas, pintores, escultores o tragafuegos-, la lista sería interminable, al igual que los sueños que han compartido con el público».

«En verdad -explica la compañía-. no hay disciplina artística necesaria para la realización de un espectáculo teatral que no toquemos, y en cada montaje nos vemos envueltos en un tumulto, en una vorágine, en un tsunami creativo totalmente artesanal y minucioso. Cuando tristemente muchos oficios teatrales se van perdiendo: sombrereros, plumajeros y otros, en nuestro taller peleamos para mantenerlos vivos… no sabemos por cuánto tiempo».

En San Agustín se muestra una pequeña representación del vestuario y las máscaras que a lo largo de estas cuatro décadas se han confeccionado en el taller de Morboria. Dice Fernando Aguado: «Para las estructuras utilizo por ejemplo, madera, hierro, aluminio , una rama con una forma sugerente… también son interesantes los materiales que ofrecen en su sección de 'bricolaje para todos' los Almacenes Container que pueblan nuestras ciudades. También agradezco lo que tengan a bien regalarme los caprichosos dioses de la basura. Las superficies son una mezcla delirante de telas, poliuretano, raíces, arena, piedras, musgos, líquenes, limaduras de madera, yerbas secas, frutos secos, hojas, todo unido con pegamentos varios , y sobre todo, el látex en todas sus manifestaciones: látex líquido, grumoso, espuma de látex, , fibrolátex, en escamas, látex-plancha, látex a la riojana, deconstruido, blando, rígido, intermedio... ¡Que me place el látex...!»

La exposición se complementa con las funciones en la Casa Palacio de los Villarreal de 'Lo que son mujeres', una comedia de Francisco Rojas Zorrilla que Morboria ha recuperado -con la colaboración de Rafael González Cañal, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Castilla-La Mancha y director de las Jornadas que se celebran anualmente dentro del Festival- que llevaba ciento cincuenta años sin representarse. En ella, dos hermanas opuestas entre sí, Serafina y Matea, buscan marido a través de un casamentero, Gibaja, que les presenta cuatro candidatos.

Los intérpretes son Fernando Aguado, Marina Andina, Virginia Sánchez, Luna Aguado, Paúl Hernández, Adolfo Pastor, Ana Belén Serrano, Vicente Aguado, Trajano del Palacio y Miguel Barón.