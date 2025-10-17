'Mejor no decirlo': las palabras y los silencios de un matrimonio en la edad madura

Crítica de teatro 'Mejor no decirlo' Autora Salomé Lelouch

Traducción Fernando Masllorens y Federico González del Pino

Dirección Claudio Tolcachir

Escenografía Mariana Tirantte

Iluminación Matías Sendón

Vestuario Mariana Seropian

Sonido Guido Berenblum

Intérpretes María Barranco e Imanol Arias

Lugar Teatro Bellas Artes, Madrid

El peso de las palabras, de los silencios y de las verdades. Así podría resumirse esta obra escrita por Salomé Lelouch, nominada a tres premios Moliére, que llega ahora a España después de su éxito en el Théâtre de la Renaissance de París, en ... Argentina y una gira también exitosa por algunos países sudamericanos. Una obra muy chéjoviana donde todo parece pasar muy superficialmente, pero donde la tormenta estalla al fondo exhibiendo las costuras de cualquier relación de pareja. Lelouch, hija del cineasta Claude Lelouch, plantea un texto ágil, divertido, atravesado de un fino humor en el que se habla sobre el matrimonio y sus equilibrios, sobre la conveniencia de no decirlo todo para que la relación de pareja no salte por los aires. Pero todo va a saltar inevitablemente y va a dar lugar a un juego de tensiones antes silenciadas, un juego dialéctico entre la cruda sinceridad que ella defiende y la mesura, tal vez un tanto anticuada, de él. El tema no es solo si decir o callar, sino cómo decirlo y cómo deben ser la naturaleza de las confesiones y de los silencios, con qué palabras posicionarse ante los grandes retos sociológicos y mentales de nuestro tiempo: el feminismo, las nuevas y diversas formas de sexualidad, el cambio y la crisis medioambientales, los nuevos modelos de familia.

Especial relevancia tiene por tanto el juego actoral. Tanto María Barranco como Imanol Arias nos dan un recital interpretativo, y consiguen que la riqueza de tonos y matices, de lenguajes corporales vaya en sintonía con el retrato psicológico y los roles propios de su matrimonio: el cuidado mutuo, la disensión y los roces, el comprender al otro y soportarlo o no, es decir, todo aquello que define el amor en la edad madura. Con un soberbio trabajo de diseño escenográfico, moderno, funcional, que me recuerda cierta estética de los 70, los diversos espacios son proyecciones de los distintos estados de ánimo y acogen muy bien los distintos momentos de la crisis. Noticia Relacionada La revelación de Imanol Arias que causa gran impacto a Pablo Motos: «Es como si me hubieran clavado una flecha en el corazón» María Robert El actor vuelve al teatro, en esta ocasión, junto a María Barranco. Protagonizan la comedia 'Mejor no decirlo' Sin embargo, la concepción y la escritura de la obra, donde también es importante la dialéctica entre decir y la lectura entrelíneas, no profundiza en aquello que propone. Demasiada levedad y por ello demasiado pasar de puntillas sobre la tragedia que late al fondo de todo esto. El juego dialéctico se queda demasiado esquemático, demasiado mecánico, sin ir más allá en el desafío que plantea.

