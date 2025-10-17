Suscríbete a
'Mejor no decirlo': las palabras y los silencios de un matrimonio en la edad madura

CRÍTICA DE TEATRO

Claudio Tolcachir dirige a María Barranco e Imanol Arias en una comedia de Salomé Lelouch

Imanol Arias y María Barranco, una pareja dispuesta a decírselo todo

María Barranco e Imanol Arias, en 'Mejor no decirlo'
María Barranco e Imanol Arias, en 'Mejor no decirlo' J. B.
Crítica de teatro

'Mejor no decirlo'

  • Autora Salomé Lelouch
  • Traducción Fernando Masllorens y Federico González del Pino
  • Dirección Claudio Tolcachir
  • Escenografía Mariana Tirantte
  • Iluminación Matías Sendón
  • Vestuario Mariana Seropian
  • Sonido Guido Berenblum
  • Intérpretes María Barranco e Imanol Arias
  • Lugar Teatro Bellas Artes, Madrid

El peso de las palabras, de los silencios y de las verdades. Así podría resumirse esta obra escrita por Salomé Lelouch, nominada a tres premios Moliére, que llega ahora a España después de su éxito en el Théâtre de la Renaissance de París, en ... Argentina y una gira también exitosa por algunos países sudamericanos. Una obra muy chéjoviana donde todo parece pasar muy superficialmente, pero donde la tormenta estalla al fondo exhibiendo las costuras de cualquier relación de pareja. Lelouch, hija del cineasta Claude Lelouch, plantea un texto ágil, divertido, atravesado de un fino humor en el que se habla sobre el matrimonio y sus equilibrios, sobre la conveniencia de no decirlo todo para que la relación de pareja no salte por los aires. Pero todo va a saltar inevitablemente y va a dar lugar a un juego de tensiones antes silenciadas, un juego dialéctico entre la cruda sinceridad que ella defiende y la mesura, tal vez un tanto anticuada, de él. El tema no es solo si decir o callar, sino cómo decirlo y cómo deben ser la naturaleza de las confesiones y de los silencios, con qué palabras posicionarse ante los grandes retos sociológicos y mentales de nuestro tiempo: el feminismo, las nuevas y diversas formas de sexualidad, el cambio y la crisis medioambientales, los nuevos modelos de familia.

Sobre el autor Diego Doncel

Colaborador de ABC Cultural. Crítico de poesía

