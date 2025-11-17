Suscríbete a
Matthew Bourne, el hombre que le puso pantalones a los cisnes e inventó el ballet del siglo XXI

El Teatro Real pone en escena la revolucionaria versión de 'El lago de los cisnes' que el coreógrafo británico creó hace treinta años

Dentro de 'El lago de los cisnes' (I): así se invoca el milagro de la danza

Una escena de 'El lago de los cisnes'
Una escena de 'El lago de los cisnes' Johann Persson
Julio Bravo

Madrid

En la última escena de 'Billy Elliot' (2000), la película de Stephen Daldry sobre un niño que soñaba con bailar, el protagonista, ya adulto, entra en escena con un 'grand jeté' mientras suena la música de 'El lago de los cisnes'... La secuencia ... correspondía a la versión del clásico que, cinco años antes, había estrenado el coreógrafo Matthew Bourne (Hackney, Londres, 1960) y que supuso un punto y aparte en la historia reciente de la danza. Estrenada en el Sadler's Wells Theatre de Londres el 9 de noviembre de 1995, pasó diez meses después al West End (el circuito comercial de la capital británica), y estuvo en cartel casi cinco meses. En 1998 se instaló en Broadway, donde permaneció cuatro meses, y desde entonces el espectáculo se ha visto en más de una decena de países, entre ellos Rusia, Japón, China o Israel. Ahora llega a España; el Teatro Real presenta del 19 al 23 de noviembre este 'Lago' singular, dentro de la gira del espectáculo por su XXX aniversario. Días antes de viajar a España, sir Matthew Bourne –fue nombrado caballero por la Reina Isabel II en 2016– contesta a las preguntas de ABC.

Sobre el autor Julio Bravo

Madrileño. Ingresó en la Redacción de ABC en 1985. Ha pasado por distintas secciones, pero siempre se ha dedicado a la información de música y artes escénicas. Es crítico teatral y de Danza

