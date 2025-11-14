Mag Lari: «Soy un mago muy analógico»

Josep Maria Lari tiene un personaje llamado el Mag Lari. Lleva, cuenta él mismo, más de treinta años haciendo «ilusiones -la palabra 'trucos' no me gusta». Y lleva, lo cuenta también él, cerca de tres lustros sin actuar en Madrid. Por eso le ... hace mucha ilusión presentar su nuevo espectáculo, 'Strafalari', en el Teatro Marquina, donde estará hasta el 11 de enero de 2026.

«Es una palabra -sobra decir que es un juego de palabras con su apellido- que resume mi manera de hacer magia», asegura el ilusionista. En él hay, revela, «un poco de todo, para tratar de sorprender al público. Hay grandes ilusiones, participación de los espectadores, mentalismo»... Todo con ese humor que es marca de la casa.

Estrenado en 2023, 'Strafalari' ha recorrido más de 150 teatros y auditorios de España y Francia. El vestuario, inspirado en Michael Jackson -tiene una colección de más de trescientos objetos personales del cantante-, contribuye a la definición del título. «Es muy estrafalario; es un espectáculo de contrastes», asegura el mago, que ante la pregunta de a quién haría desaparecer no duda: «A Donald Trump».

Le gusta estar en un teatro. «El público viene porque quiere, paga para verte y para pasártelo bien. En la televisión es todo más apretado». Y es feliz de que la magia, en España, viva un buen momento. «Cuando yo empecé no había espectáculos de magia en los teatros. Yo pude convencer a los Balañá -una importante empresa teatral barcelonesa- y debuté en un teatro en Barcelona en 2006. La magia se desvirtúa fuera del teatro, el escenario es su ámbito natural», asegura Mag Lari, que es el director de 'Nada es imposible', el espectáculo del Mago Pop.

«Yo no engaño a nadie, yo hago ilusiones», dice Mag Lari, que decidió ser mago cuando leyó, de niño, un libro de Juan Tamariz. El veterano mago madrileño es uno de sus referentes. «El otro es David Copperfield... Me gustaría ser tan guapo como él». La tecnología no es un elemento fundamental en sus espectáculos. «La empleo más en lo referente a la iluminación, el sonido, los efectos... Pero no en mi magia. Soy un mago muy analógico».