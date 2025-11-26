Suscríbete a
ABC Cultural

Lolita Flores: «En mi casa se ha vivido con mucha mano abierta, mucha libertad y con muy poca disciplina... Bueno, con la disciplina justa»

La artista vuelve a Madrid con 'Poncia', de Luis Luque, una obra que cumple dos años desde su estreno

Lolita Flores, entre visillos lorquianos

Lolita, en una escena de 'Poncia'
Lolita, en una escena de 'Poncia' Javier Naval
Julio Bravo

Julio Bravo

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Quién le iba a decir a Dolores González Flores, Lolita, que iba a encontrar en el teatro de texto, y como actriz dramática, su camino artístico; y quién le iba a decir que estaría más de dos años vestida con la negrura de un personaje ... lorquiano, la Poncia de 'La casa de Bernarda Alba', a quien Luis Luque le ha dado un espacio y un monólogo propio. 'Poncia', con texto y dirección del actual director de Nave 10 de Matadero, vuelve a Madrid, concretamente al Teatro Bellas Artes, donde estará del 26 de noviembre al 15 de febrero de 2026.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Julio Bravo

Madrileño. Ingresó en la Redacción de ABC en 1985. Ha pasado por distintas secciones, pero siempre se ha dedicado a la información de música y artes escénicas. Es crítico teatral y de Danza

Julio Bravo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app