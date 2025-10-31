Suscríbete a
'Little Women', la realidad que juega con nosotros

Crítica de teatro

Lucía del Greco dirige en el Teatre Lliure una adaptación de la célebre novela de Louisa May Alcott

Las «Mujercitas» se quitan el corsé

Una escena de 'Little Women'
Sergi Doria

Crítica de teatro

'Little Women'

  • Autora Louisa May Alcott
  • Versión y dirección Lucía Del Greco
  • Escenografía e iluminación Cube.bz
  • Vestuario y caracterización Pau Aulí Nadal
  • Sonido Roc Mateu
  • Música original Pol Batlle
  • Intérpretes Elisabet Casanovas, Paula Jornet, Miriam Moukhles, Blanca Valletbó, Joan Esteve, Mia Esteve
  • Lugar Teatre Lliure, Barcelona

¿Cómo se pueden releer y representar con la mirada feminista de 2025 aquellas 'Mujercitas' de Louisa May Alcott de 1868? Lucía Del Greco atribuye a la obra un mensaje subliminal. Asegura que cuando era niña y veía la película 'Mujercitas' ... sentía la necesidad de casarse y tener hijos.

