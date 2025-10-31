'Little Women', la realidad que juega con nosotros

¿Cómo se pueden releer y representar con la mirada feminista de 2025 aquellas 'Mujercitas' de Louisa May Alcott de 1868? Lucía Del Greco atribuye a la obra un mensaje subliminal. Asegura que cuando era niña y veía la película 'Mujercitas' ... sentía la necesidad de casarse y tener hijos.

La directora italiana ha optado por un escenario con hechuras de 'peep show'. «Me gusta la idea de escaparate, de producto a la venta, de chicas que responden a los deseos de otros. La reflexión sobre el rol de la mujer en la sociedad viene en este montaje de potenciar esas fantasías y ver qué efecto generan», declaró al presentar su versión teatral de la novela. Cuatro urnas translúcidas que podrían remitir también a los escaparates del barrio rojo de Ámsterdam. Elisabet Casanovas, Paula Jornet, Miriam Moukhles y Blanca Valletbó integran el cuarteto de 'mujercitas'. Aparecen en ropa interior: aún no se han embutido el vestido de puesta de largo. Acicaladas como muñecas de un museo erótico de autómatas, son observadas con movimientos lascivos por Laurie, el vecino con el que se quieren casar. Mientras tanto su progenitora, la señora March (Mia Esteve), merodea entre las urnas, canta y habla de sus hijas.

Las 'Little women' que adapta Del Greco componen un espectáculo turbador por sus impactantes efectos sonoros y visuales. La música de Pol Batlle realza la gélida escenografía: las cuatro protagonistas se sinceran sobre su destino en una sociedad heteropatriarcal y puritana. La trastienda psicológica de ese escaparate al que concurren las mujeres para alcanzar el matrimonio y complacer al hombre que le tocó en suerte. Un cuerpo actoral de categoría, tanto en la sincronía de las cuatro actrices como en la expresión gestual. A destacar Joan Esteve en su encarnación de ese Laurie que transpira testosterona.

La directora aplica a la obra de Alcott una visión del siglo XXI para juzgar conductas del siglo XIX; eso que los historiadores denominan 'presentismo'. El experimento da un montaje de bella envoltura y valioso trabajo interpretativo, pero con escasa sustancia textual. Aquello que los franceses llamaban 'épater les bourgeois'. Y las 'mujercitas' de Lucía Del Greco son eso, epatantes. Y poco más.