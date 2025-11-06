Suscríbete a
ABC Cultural
Última hora
Zelenski visitará España este noviembre y se reunirá con Sánchez

Leonel Schmidt: «Le contamos más verdades al teatro que a un psicólogo»

El director radicado en Uruguay presenta en el Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid 'Las cosas que perdimos en el fuego', basada en el libro de Mariana Enriquez

«No conozco a nadie en México que tenga algo en contra de alguien que vino de España»

Una escena de la obra
Una escena de la obra Festival de Otoño
Julio Bravo

Julio Bravo

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

'Las cosas que perdimos en el fuego' es una de las primeras producciones que presenta la 43ª edición del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid. Se trata de una adaptación del exitoso libro homónimo de Mariana Enriquez realizada y dirigida ... por Leonel Schmidt, director brasileño afincado en Uruguay. De allí viene el espectáculo que estará en cartel el 7 y el 8 de noviembre; se estrenó en septiembre del pasado año en la Sala Verdi de Montevideo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app