'L'amor venia amb taxi': La Cubana nos lleva de fiesta

CRÍTICA DE TEATRO

La compañía de Sitges conmemora su cuarenta y cinco aniversario con el título de un clásico del teatro de repertorio

40 años de humor a la cubana

La Cubana, en 'L'amor venia amb taxi' Mario Wurzburger (Studio Ruano)
Sergi Doria

Crítica de teatro

'L'amor venia amb taxi'

  • Guion Jordi Milán, Toni Sans, Rubèn Montañá
  • Música Xavier Mestres, Joan Vives
  • Dirección musical Xavier Mestres
  • Escenografía La Cubana y Castells Planas
  • Sonido Jordi Ballbé
  • Iluminación Kiko Planas
  • Vestuario La Cubana, Leo Quintana, Raúl Herrera, Jan Alexander Romero
  • Coreografía Leo Quintana, Oriol Burés, Nuria Benet
  • Intérpretes La Cubana
  • Lugar Teatre Romea, Barcelona

Ser original es volver al origen, advirtió Gaudí. Y el origen de La Cubana es el teatro de aficionados. La compañía de Sitges conmemora su cuarenta y cinco aniversario con el título de un clásico del teatro de repertorio: 'El amor venía en taxi' ... que Rafael Anglada representó en el Romea en 1959. Si 'jouer' (jugar) designa en francés la interpretación actoral no hay compañía más juguetona que La Cubana: así lo han constatado los seis millones de espectadores que les han seguido hasta la fecha. Jordi Milán y su 'troupe' son especialistas en esa fórmula que tan bien comprendieron Pirandello y De Filippo: el 'teatro dentro del teatro'. La puesta en escena es, una vez más, el pretexto para ensamblar una trama que implica al público: entre las tablas y la platea no existe otro peaje que el de la complicidad.

Sobre el autor Sergi Doria

Periodista y doctor en Ciencias de la Información, se incorpora a ABC en 1995 donde es redactor de Cultura, crítico teatral, literario y columnista. Autor de varias novelas y profesor de Historia del Periodismo.

