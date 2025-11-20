'El lago de los cisnes', inquietantes, masculinos y revolucionarios

Han hecho falta treinta años para que los espectadores españoles conozcan la en su día -y acaso también hoy- revolucionaria versión de 'El lago de los cisnes' que creó Matthew Bourne. Su mayor novedad, la conversión de los cisnes en ánades masculinos y, ... por tanto, de la historia de amor entre un príncipe y un cisne en una historia de amor homosexual. Pero no hay nada de escandaloso ni de provocador -más allá de que el arte tiene la necesidad de provocar- en esta innovadora y subversiva versión del clásico de Chaikovski.

Para celebrar el trigésimo aniversario de su creación, Bourne ha puesto en pie de nuevo el montaje, bautizándolo como 'Nueva generación' en el que, son sus palabras, está la esencia del montaje original «con retoques». Es la que ha llegado al Teatro Real -desgraciadamente, porque así lo pide el coreógrafo, sin su orquesta en el foso; la música se ofrece grabada- y en ella se transforma el cuento romántico en una especie de relato gótica (con tintes de comedia en el primer acto). Bourne cuenta la historia de un príncipe en busca de su identidad, que trata de saber quién es y que intenta desesperadamente encajar en su mundo, con la sombra de la dominación de su madre siempre encima de él (hace treinta años, el público reía al ver grandes similitudes con la Familia Real británica, Diana de Gales incluida).

'El lago de los cisnes' de Matthew Bourne -al que se ha definido como el «inventor del ballet del siglo XXI»- es un espectáculo fascinante y magnético, ingenioso, incómodamente cómico en algunos momentos, inquietante, misterioso, pero siempre seductor tanto desde un punto de vista narrativo y visual -dos aspectos fundamentales para el coreógrafo británico, como ha demostrado a lo largo de su carrera- como desde el punto de vista coreográfico. El hallazgo de los cisnes masculinos es maravilloso estéticamente, pero lo son igualmente sus coreografías; la 'gracilidad' habitual es sustituida aquí por animalidad, con movimientos salvajes, incluso crueles, con el Cisne de Harrison Dowzell como punta de lanza de una excepcional compañía, que brindaron una gran noche de danza en el Teatro Real.