Jorge Blass: «El ser humano tiene la necesidad de fascinarse por lo imposible, por lo que no puede comprender»

El mago presenta en el Gran Teatro Pavón su espectáculo 'Ilusionarte' a partir del 27 de noviembre

Jorge Blass, en su estudio
Jorge Blass, en su estudio Ignacio Gil
Julio Bravo

Julio Bravo

Madrid

«La magia está siempre en el teatro», dice Jorge Blass (Madrid, 1980), que entre el 27 de noviembre y el 11 de enero de 2026 presentará en el Gran Teatro Pavón su espectáculo 'Ilusionarte', un espectáculo que es, dice el mago, «una ... experiencia que acelera el corazón, despierta la imaginación y te hace creer, por un instante, que todo es posible».

Sobre el autor Julio Bravo

Madrileño. Ingresó en la Redacción de ABC en 1985. Ha pasado por distintas secciones, pero siempre se ha dedicado a la información de música y artes escénicas. Es crítico teatral y de Danza

Julio Bravo

