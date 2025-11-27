Jorge Blass: «El ser humano tiene la necesidad de fascinarse por lo imposible, por lo que no puede comprender»

«La magia está siempre en el teatro», dice Jorge Blass (Madrid, 1980), que entre el 27 de noviembre y el 11 de enero de 2026 presentará en el Gran Teatro Pavón su espectáculo 'Ilusionarte', un espectáculo que es, dice el mago, «una ... experiencia que acelera el corazón, despierta la imaginación y te hace creer, por un instante, que todo es posible».

«La magia es un arte milenario que tiene más de 4000 años de historia; los primeros magos estaban en el antiguo Egipto, y en el siglo XIX se llevó a los grandes teatros y se dignificó. Nosotros somos herederos de los grandes 'shows' que se hacían en la edad dorada de la magia, que es el siglo XIX, sobre todo Jean Eugène Robert-Houdin -no confundir con Houdini-; Robert-Houdin era un relojero que creaba autómatas y tenía un espectáculo que hacía en su propio teatro. Él fue el precursor. Hemos evolucionado mucho, claro. La magia que hacemos ahora está adaptada a nuestro tiempo, es mucho más sofisticada, con la tecnología como parte importante, con juegos interactivos... Pero somos sus herederos».

La esencia, sin embargo, no ha cambiado. Jugar con el público. «Con la percepción, con la mente... Hacer vivir al público cosas que no se pueden explicar. Es verdad que la magia ha evolucionado mucho en la técnica, en la forma, en la puesta en escena, pero la emoción que produce es la misma de hace cientos de años, y es algo que va unido al ser humano; el ser humano tiene la necesidad de fascinarse por lo imposible, por lo que no puede comprender y la magia es eso; es un momento de desconexión de la realidad, de entregarte a algo que no tiene ningún sentido pero que está sucediendo delante de ti».

El reto para un mago, hoy, es sorprender a los espectadores. «El margen de atención ha cambiado, ahora son pocos segundos. Yo veo mis espectáculos de hace 15 años, y hacía mucha menos magia que ahora. En un programa podía hacer diez o doce efectos de magia, ahora son más de treinta en el mismo tiempo. El ritmo es mucho más ágil y los espectáculos mucho más dinámicos».

El público, las redes sociales, la evolución de la sociedad... Todo ello ha transformado la magia. Pone Jorge Blass un ejemplo. «Hace veinte años hacíamos magia con palomas y ahora es imposible; el público ha desarrollado una sensibilidad y ya no le gusta. O lo de cortar a una mujer por la mitad, o encerrar a alguien y clavar espadas o lanzas... Hay juegos que ya ni siquiera me plantearía hacer».

Jorge Blass explica lo que quiere lograr con 'Ilusionarte'. «Es un viaje a la esencia de la magia; una declaración de amor a la magia y de respeto al escenario, de cariño y de agradecimiento al público. No es un espectáculo con grandes artificios ni maquinaria. Es la esencia, estoy yo con mis manos, haciendo aparecer un montón de ilusiones, de efectos; algunos clásicos, otros muy tecnológicos y nuevos, pero que quieren fascinar al espectador desde la emoción».

«Hacemos -sigue- números interactivos... Es muy importante la interacción, en varios momentos la gente participa desde la butaca, y esto para mí es un nuevo camino que hay en la magia: el espectador deja de ser observador para pasar a ser parte directa del espectáculo. Le damos unas tarjetas, juegan también con su propio teléfono... Cuando la magia traspasa la cuarta pared se producen momentos de mucha emoción. Los más atrevidos pueden subir al escenario; yo pido voluntarios pero nunca saco a nadie a traición».

Jorge Blass prefiere que le llamen ilusionista a mago. «Me parece más correcto, porque magos son también los esotéricos. Es más correcto, y más bonito, ilusionista. Es -bromea- como cocinero o chef... Ilusionista te permite poner la entrada un poquito más cara».

Lo mejor de ser ilusionista, dice, es «ver las caras del público. Cuando estás en el escenario, haces un juego y ves que les cambia la cara, que les transforma. En la BBC hicieron un estudio que decía que para los niños el tiempo se estira de una forma increíble, que su día es mucho más largo que el de un adulto. Y cuando lo vi, pensé que la magia es precisamente eso, nos devuelve a la infancia porque durante un momento todas las reglas establecidas se vienen abajo. No puedes atravesar una pared, no puedes volar, pero la magia rompe con esas leyes. La magia nos hace volver a ser inocentes durante un momento y, además, nos entregamos voluntariamente. Engañamos con permiso del público».

Jorge Blass vuelve también a la infancia cuando ve a un buen mago, «por ejemplo a mi maestro, Juan Tamariz». Y recuerda que él comenzó a los doce años. Estudió Psicología, pero al tiempo hacía sus shows y empezó a viajar. Le dieron la Varita de Oro de Monte-Carlo «y ya empecé a viajar por el mundo, a hacer televisión... Y la verdad es que no he parado. Pero siempre tiene que estar presente en ti la primera vez que te emocionaste, porque solo de ese modo puedes emocionar a los demás».

Aunque está más cómodo en las distancias cortas, Jorge Blass ha hecho números grandes también. «Una vez teletransportamos a una familia en el Metropolitano de un lado a otro del campo durante la media parte de un partido. Esa ha sido la vez que he actuado delante de más gente, porque había 80.000 personas, y fue un reto. He hecho cosas grandes en programas de televisión y en algunos shows míos también tienen grandes ilusiones, pero me gusta más la magia cercana. Y teatros como el Pavón, que es una bombonera, son espacios para conseguir mejor la emoción que en un palacio de deportes o un estadio».

¿Qué es más importante para un ilusionista, la técnica o la psicología? «Ambas, pero yo diría que más la psicología, porque hay juegos que no tienen nada de técnica y en los que, en cambio, es todo psicología; jugar con la mente, con la percepción, haceros ver cosas que no han pasado y que olvidéis otras que sí han pasado. Hay varios neurocientíficos que están estudiando a los magos, estudiando lo que pasa en la mente del ser humano cuando ve un juego de magia, y les sirve para explicar cosas de nuestro cerebro, de fallos que los magos utilizamos habitualmente».

«Hay que estar -añade Jorge Blass- abierto a la improvisación; de hecho, en este espectáculo suben al escenario algunos espectadores, y a veces son niños. Ahí es cuando todo cambia, porque con un niño nunca sabes por dónde va a ir la cosa. Pero es la parte que yo más disfruto porque cada día es distinto y te obliga a estar alerta».

Esto le lleva a sus inicios. «Cuando empecé tenía doce o trece años; mi principal fuente de ingresos eran las comuniones, los cumpleaños. Más tarde, en la adolescencia, con 17 o 18 años, actuaba en salas como Berlín Cabaret o Galileo Galilei; actuaba un martes a la 1,30 de la mañana, imagínese. Salía y me encontraba un público en el que había una mayoría de borrachos y yo tenía que hacer media hora... con 17 o 18 años. Y eso era una batalla; salir y a a remar. Y eso fue una gran experiencia, claro. Más tarde actué en La Cripta Mágica y en lugares donde ya la gente iba a ver magia. Pero todo eso se ha quedado en el disco duro y te ayuda cuando te encuentras con una situación difícil».

Hay que estar constantemente aprendiendo... «Continuamente, sí. Hay que pensar, sobre todo, en qué le puede sorprender al público, qué tienes que hacer para mostrarles algo que nunca antes ha visto. Ése es el reto, y ahí estamos, buscando nuevas cosas, creando nuevos caminos... Para que la gente salga transformada un poco del teatro».

Concluye Jorge Blass hablando del «buen momento que vive la magia en España». «Es verdad que Las Vegas es la capital del mundo en ese sentido. Allí hay más producciones, hay magos como David Copperfield, David Blaine, Penn and Teller.. Pero después de Las Vegas, Madrid es la ciudad donde más espectáculos de magia hay de pequeño y de gran formato. El festival que hacemos en el Price reúne a 30.000 personas cada año. Hay salas como Teatro Encantado, Grada Mágica, Galileo Galilei..., que programa habitualmente espectáculos de magia. Y nos están premiando fuera, el año pasado me dieron el premio de la Academia de las Artes Mágicas de Hollywood al mejor mago del año de escena, y esto nunca se lo habían dado a un mago fuera de Estados Unidos».