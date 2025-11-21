Suscríbete a
Javier Gomá: «Todo hombre o mujer que piense es un filósofo»

Se estrena en Nave 10 Matadero 'Filosofía mundana', una adaptación teatral del libro de Javier Gomá realizada y dirigida por Luis Luque, con Jorge Calvo, Marta Larralde, Pepe Ocio y Laura Pamplona

La Nave 10 de Matadero renace como centro de creación dramática contemporánea

Una escena de 'Filosofía Mundana'
Una escena de 'Filosofía Mundana' Geraldine Leloutre
Julio Bravo

Madrid

Teatro y filosofía no suelen ir de la mano. No son disciplinas que tengan, en cuanto a formas, mucho en común. Aquél es un arte vivo, corporal y temporal, mientras que éste es discursivo; en la escena se muestra, en la filosofía se trata de ... demostrar y argumentar. Luis Luque, director teatral, y Javier Gomá, filósofo, han querido sin embargo unirlos en un espectáculo, 'Filosofía mundana', que se estrena hoy en la Nave 10 Matadero. La adaptación del libro de Gomá la ha hecho el propio Luque, que dirige a cuatro actores: Jorge Calvo, Marta Larralde, Pepe Ocio y Laura Pamplona, con la colaboración de Covadonga Villamil.

