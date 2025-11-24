Suscríbete a
Irene Escolar: «En la escucha del otro hay algo muy poderoso»

La intérprete madrileña encarna a Emma, una actriz en proceso de rehabilitación, en la obra 'Personas, lugares y cosas', del autor británico Duncan Macmillan, que dirige Pablo Messiez en el Teatro Español

Irene Escolar navega entre el desencanto de los hippies en Ibiza y la búsqueda de la identidad en 'La Ruta 2'

Irene Escolar, en una escena de
Irene Escolar, en una escena de Mario Zamora
Julio Bravo

Julio Bravo

Madrid

«Escribí esta obra porque me enfurece que hablemos de la adicción como si fuera una elección moral. No lo es. Es una enfermedad del cerebro, y sin embargo la estigmatizamos muchísimo más que otras enfermedades. Quería humanizar a alguien que la sociedad suele demonizar». ... Son palabras del dramaturgo británico Duncan Macmillan a 'The Guardian' a propósito del estreno, hace diez años, de su obra 'People, Places and Things'. La función presenta a Emma, una actriz que tras interpretar drogada 'La gaviota' y aparentemente tocar fondo, entra en un centro de desintoxicación para superar sus adicciones. A Emma la interpreta Irene Escolar en una producción -lógicamente traducida como 'Personas, lugares y cosas'- que dirige Pablo Messiez (autor también de la versión), que se estrena en el Teatro Español el miércoles próximo y en el que Escolar cuenta con un nutrido grupo de compañeros de reparto: Javier Ballesteros, Tomás del Estal, Brays Efe, Sonia Almarcha, Claudia Faci, Daniel Jumillas, Mónica Acevedo, Blanca Javaloy, Manuel Egozkue y Josefina Gorostiza.

Sobre el autor Julio Bravo

Madrileño. Ingresó en la Redacción de ABC en 1985. Ha pasado por distintas secciones, pero siempre se ha dedicado a la información de música y artes escénicas. Es crítico teatral y de Danza

Julio Bravo

