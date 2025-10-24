Suscríbete a
'El imperativo categórico', una comedia casi pesimista

El Teatro de La Abadía estrena en castellano la premiada obra de Victoria Szpunberg

'L'imperatiu categòric': la vida, entre Kant y Kafka

Xavi Sáez y Ágata Roca, en un momento de la función
Xavi Sáez y Ágata Roca, en un momento de la función
Julio Bravo

Julio Bravo

Madrid

El imperativo categórico es un concepto de la ética de Immanuel Kant. El filósofo alemán lo formuló así: «Obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre al mismo tiempo como principio de una legislación universal». 'El imperativo categórico' es ... una obra de Victoria Szpunberg, una dramaturga nacida en Argentina pero establecida en España desde su infancia. El texto original en catalán recibió el mes pasado el premio Nacional de Literatura Dramática, y la función, estrenada en el Teatre Lliure en febrero de 2024 con dirección de la propia autora, ha obtenido también un sinfín de galardones. La producción llega ahora al Teatro de La Abadía (del 30 de octubre al 9 de noviembre), en lo que supondrá su estreno en castellano y la vuelta a este escenario del Teatre Lliure. Los intérpretes son los mismos que la representaron en Barcelona: Ágata Roca y Xavi Sáez. «Las entradas están agotadas -dice Juan Mayorga, director del teatro-, y estamos trabajando para que la función regrese lo antes posible a La Abadía».

