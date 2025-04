Cuando Hemingway fue corresponsal de guerra en Madrid

En marzo de 1937, Ernest Hemingway viajó a España, un país que ya conocía, especialmente Pamplona y sus Sanfermines, que había retratado en sus novelas 'Fiesta' y, especialmente, 'Muerte en la tarde'. En esta ocasión, el autor estadounidense vino a nuestro país como corresponsal ... de la North American Newspaper Alliance (NANA) para informar sobre la guerra civil española.

El historiador Hugh Thomas ha escrito sobre la participación de Hemingway en el conflicto -del que surgió la novela 'Por quien doblan las campanas'- que «desempeñó un papel activo en el bando republicano, excediendo los deberes de un simple corresponsal: por ejemplo, instruyó a jóvenes españoles en el manejo del fusil».

El Hotel Florida

Ernest Hemingway fue durante la contienda uno de los habitantes del Hotel Florida, en la plaza del Callao, de Madrid; allí se alojaban buena parte de los corresponsales de la prensa extranjera: Mijaíl Koltsov, del Pravda; Geoffrey Cox, del News Chronicle; Henry Buckley, de The Daily Telegraph; Ksawery Pruszynski, de la revista Wiadomości Literackie; Herbert L. Matthews, de The New York Times; O. D. Gallagher, del Daily Express; el escritor John Dos Passos y Martha Gellhorn., enviada por la revista Collier's, por aquel entonces amante y posterior esposa de Hemingway,

Esa época es la que trata de evocar 'Hemingway, enviado especial', una obra escrita y dirigida por Mario Hernández e interpretada por José Fernández. Estará en el Teatro del Barrio los domingos de septiembre. «Desde su habitación 109 del Hotel Florida, Hemingway contó la guerra civil española mientras libraba una guerra contra sí mismo», explica el autor.

La obra se sitúa en la madrugada del 2 de julio de 1961, una hora antes de que Ernest Hemingway se quitara la vida de un disparo de escopeta. Antes, rememora aquellos años como corresponsal de guerra en España. «Se dice que la guerra española fue la última guerra romántica -dice Manuel Hernández-. Es increíble que en el Hotel Florida pudieran reunirse todos esos nombres de artistas, intérpretes, autores y autoras. Fue la primera guerra con corresponsales mujeres. Era el centro del mundo. Todo esto se sabe pero no lo valoramos de verdad, porque se nos ha contado muy mal la historia, encima con la dictadura de por medio. Ha interesado mucho más reducir a Hemingway a un borracho que venía a los sanfermines».

Personaje shakespeariano

Hemingway, continúa el autor y director, « fue una figura muy polémica, y eso lo hace tan interesante. Es casi un personaje shakesperiano, porque tiene toda la tragedia del ser humano que es incapaz de asumir sus contradicciones. Tenerlo cubriendo nuestra guerra, que destilara aquí la gran literatura que escribió, es un lujo».

El montaje se basa en los propios textos de Ernest Hemingway para un escritor que, en sus últimos minutos, se enfrenta al personaje que él mismo colaboró a crear y que no siempre tiene que ver con la persona que es. Y fue en España, asegura Hernández, «donde Hemingway mató a Ernest».

«En nuestra obra -concluye- hay extractos de varios de sus obras literarias,, pero sobre todo de sus crónicas, en las que trasladaba cómo vivió la guerra de primera mano. 'Hemingway, enviado especial' se hace siempre a través de las palabras del autor, de su voz, llevadas a un ejercicio de autocrítica que solo puede hacerse en el amanecer del que va a ser el último día de tu vida».