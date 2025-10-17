Suscríbete a
Crítica de danza

Un gran tesoro de la cultura española

La puesta en escena de 'Medea' se incluye dentro del homenaje que el Ballet Nacional de España y rinde a José Granero, uno de los grandes coreógrafos de la historia de la danza española

Eva Yerbabuena
Eva Yerbabuena Javier Real
Julio Bravo

Julio Bravo

Madrid

Homenaje a José Granero

  • Coreografías: Leyenda' (Granero / Albéniz / Greco), 'Segunda piel' (Corbacho / Scarlatti), 'Cuentos del Guadalquivir' (Granero / Turina), 'Bolero' (Granero / Ravel) y 'Medea' (Granero / Narros / Sanlúcar)
  • Dirección musical: Manuel Coves.
  • Dirección general: Rubén Olmo.
  • Intérpretes: Eva Yerbabuena, Enrique Bermúdez, Paco Jarana, Juan Carlos Garvayo, Agustín Diasera. Orquesta Titular del Teatro Real, Solistas y cuerpo de baile del Ballet Nacional de España.
  • Lugar: Teatro Real, Madrid

Si el Ballet Nacional de España es un tesoro de la cultura de este país –que lo es, sin ninguna duda– y el ballet 'Medea' el mayor tesoro que posee esta compañía, es fácil deducir que 'Medea' es un tesoro de nuestra cultura. Por ... eso es bueno que esta coreografía, que ya ha cumplido cuarenta años de vida, se presente en los escenarios regularmente; y mejor si se hace en las condiciones en que lo hace estos días el Ballet Nacional de España, en el Teatro Real y con la orquesta en el foso.

