'Género de dudas', secretos de un matrimonio con Pastora Vega y Pablo Carbonell

Julia Dávila y Francisco Requena llevan treinta años casados y son un matrimonio de clase alta y feliz. El es un político progresista en plena campaña electoral cuando su mujer le revela un secreto que pone patas arriba la relación. Éste es el argumento de ' ... Género de dudas' ('Drôle de Genre'), la obra de la joven autora francesa Jade-Rose Parker que se estrena hoy en el Teatro Infanta-Isabel con versión y dirección de Gabriel Olivares. Pastora Vega y Pablo Carbonell encarna al matrimonio, en un reparto que completan Ariana Bruguera y Abraham Arenas.

La obra, dicen el director y la pareja protagonista, cuenta en el primer minuto el secreto que guarda Julia y que provoca el terremoto en la pareja. «Pero no se puede contar el conflicto porque arruinaríamos la sorpresa a los espectadores».

Gabriel Olivares es tajante cuando dice que 'Género de dudas' «no es una comedia francesa más de las varias que he dirigido; es LA comedia». Se estrenó el 25 de enero de 2022 en el Théâtre de la Renaissance de París. Dirigida por Jérémie Lippmann, la protagonista fue interpretada por la española Victoria Abril y con la propia autora en el reparto.

Identidad e hipocresía

'Género de dudas' es una obra que habla de identidad y de hipocresía. «Es una función con muchas capas -dice Pastora Vega, que no se subía al escenario desde hace una década, cuando protagonizó 'La asamblea de las mujeres' en Mérida; habla del cinismo de los políticos, de cuando das todo por supuesto en una pareja...»

«La autora no sabía -tercia Pablo Carbonell- si la historia era una comedia, un drama, una tragedia o una crítica social... Y optó por hacer una comedia, porque las cosas graves hay que adornarlas con carcajadas...» «Pero una comedia muy poco convencional. Tiene muchas tonalidades», añade Gabriel Olivares. «Tiene comedia, tragedia, 'pressing catch', interacción con el público... Incluso tiene ballet... -completa el actor- Pero sobre todo tiene mucha profundidad».

La clase política no sale muy bien parada en esta función. «Se muestra la parte más personal de un político -dice Pastora Vega-; en esta obra vemos sus incoherencias, porque siendo 'progresista' nos muestra su lado machista, hipócrita, manipulador y corrupto. Vende una imagen pero luego es muy diferente en la intimidad».

Gabriel Olivares habla de la obra como «una función de futuro, que ojalá sirva para despolarizar», y Pastora Vega dice que es «una función comprometida». Pero 'Género de dudas' es, sobre todo, coinciden los tres, «un canto a la tolerancia» y «una joyita muy particular».