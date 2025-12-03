Suscríbete a
'Género de dudas', secretos de un matrimonio con Pastora Vega y Pablo Carbonell

Se estrena en el Teatro Infanta Isabel la comedia de la joven autora francesa Jade-Rose Parker

Julio Bravo

Julia Dávila y Francisco Requena llevan treinta años casados y son un matrimonio de clase alta y feliz. El es un político progresista en plena campaña electoral cuando su mujer le revela un secreto que pone patas arriba la relación. Éste es el argumento de ' ... Género de dudas' ('Drôle de Genre'), la obra de la joven autora francesa Jade-Rose Parker que se estrena hoy en el Teatro Infanta-Isabel con versión y dirección de Gabriel Olivares. Pastora Vega y Pablo Carbonell encarna al matrimonio, en un reparto que completan Ariana Bruguera y Abraham Arenas.

