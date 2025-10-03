'Fuenteovejuna': Lope de Vega se pone violento

Este nuevo montaje de 'Fuenteovejuna', dirigido esta vez por Rakel Camacho, viene precedido del éxito que cosechó en el último Festival de Almagro. Hay que agradecer que Camacho haya apostado por un montaje de gran aliento, fuerte, que indaga sin concesiones en ... la psicología de la maldad, de la violencia, en el abuso de poder, en la humillación, en la búsqueda de la justicia. Camacho ha llevado a cabo una obra de teatro convertida en rito de la violencia y contra la violencia. Aquí está lo telúrico y lo ancestral, un realismo expresionista que tiene que ver con un hondo aliento barroco, lo simbolista y hasta algún elemento surreal (el cuerno que nos remite a su maestro Francisco Nieva). La directora manchega apuesta por una crueldad que se expresa en lo físico, en el cuerpo, en la cosificación del cuerpo, sus maltratos y su sangre, pero de igual forma en la lucha por la preservación de la dignidad corporal. En ambos extremos dos imágenes muy impactantes: el cuerpo crucificado del Comendador sobre la Cruz de Calatrava y el cuerpo defendido y ultrajado de Laurencia.

Rakel Camacho no traiciona nunca su estética, su manera de entender el hecho teatral. Frente a la ligereza de Lope, ella nos sumerge en un aliento próximo a la tragedia griega. Crea espacios de potente contenido visual, reflexiona sobre el simbolismo de esos espacios, y sacrifica momentos de la obra para dotarlos de una resignificación.

Es aquí donde se encuentran sus debilidades. La primera es que todo lo somete a ese espectáculo de la violencia directa y a veces hubiera sido mejor sugerirla, hacerla aparecer entrelíneas. La segunda es que, en un montaje tan musical y coreográfico, el uso y abuso de lo musical (cancionero popular) llega a resultar inoperante, atasca la obra y la devalúa. Sobra mucha de la percusión que la recorre insistentemente de arriba abajo y sobra mayormente este tipo de percusión. Lo mismo ocurre con determinadas licencias, como por ejemplo, convertir a los aldeanos en guerreros tribales, cosa que levantará el estupor y la sonrisa de alguno.

No son detalles menores, con ellos la obra se cortocirtuita a veces, y hace que un texto tan bien adaptado por María Folguera caiga en las ocurrencias y no en las ideas.

A destacar el trabajo interpretativo, tan coral, y la dicción del verso, siempre buscando la naturalidad, cosa que no ocurre con frecuencia. Y sobre todo que Rakel Camacho haya llevado a cabo un trabajo polémico, que hubiera debido destilarse más, muy personal, y perturbador, de gran aliento. Lope de Vega volviéndose violento.