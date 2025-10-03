Suscríbete a
ABC Cultural

'Fuenteovejuna': Lope de Vega se pone violento

CRÍTICA DE TEATRO

«Hay que agradecer que Camacho haya apostado por un montaje de gran aliento, fuerte, que indaga sin concesiones en la psicología de la maldad, de la violencia, en el abuso de poder, en la humillación, en la búsqueda de la justicia»

Teatro, Almagro es puro teatro

Una escena de 'Fuenteovejuna'
Una escena de 'Fuenteovejuna' Pablo Lorente
Diego Doncel

Crítica de teatro

'Fuenteovejuna'

  • Texto Lope de Vega
  • Versión María Folguera
  • Dirección Rakel Camacho
  • Escenografía Monica Boromello
  • Dirección musical Raquel Molano
  • Iluminación Pilar Valdelvira
  • Vestuario Rosa M. García Andújar
  • Composición musical Pablo Peña y Darío del Moral
  • Coreografía Sara Cano
  • Intérpretes Pedro Almagro, Mikel Arostegui Tolivar, Lorena Benito, Carmen Escudero, Mariano Estudillo, Cristina García, Jorge Kent, Pascual Laborda, Vicente León, Lucía López, Cristina Marín-Miró, Chani Martín, Eduardo Mayo, Nerea Moreno, Laura Ordás, Jaime Soler Huete, Fernando Trujillo, Adriana Ubani y Alberto Velasco
  • Lugar Teatro de la Comedia

Este nuevo montaje de 'Fuenteovejuna', dirigido esta vez por Rakel Camacho, viene precedido del éxito que cosechó en el último Festival de Almagro. Hay que agradecer que Camacho haya apostado por un montaje de gran aliento, fuerte, que indaga sin concesiones en ... la psicología de la maldad, de la violencia, en el abuso de poder, en la humillación, en la búsqueda de la justicia. Camacho ha llevado a cabo una obra de teatro convertida en rito de la violencia y contra la violencia. Aquí está lo telúrico y lo ancestral, un realismo expresionista que tiene que ver con un hondo aliento barroco, lo simbolista y hasta algún elemento surreal (el cuerno que nos remite a su maestro Francisco Nieva). La directora manchega apuesta por una crueldad que se expresa en lo físico, en el cuerpo, en la cosificación del cuerpo, sus maltratos y su sangre, pero de igual forma en la lucha por la preservación de la dignidad corporal. En ambos extremos dos imágenes muy impactantes: el cuerpo crucificado del Comendador sobre la Cruz de Calatrava y el cuerpo defendido y ultrajado de Laurencia.

