'Francisco Ferrer, ¡Viva la escuela moderna!', las balas que se convirtieron en pupitres

Crítica de teatro

José Luis Gómez dirige esta obra basada en el juicio o simulacro de juicio ante un Tribunal Militar del anarquista y pedagogo

José Luis Gómez: «El pasado nos sirve para vislumbrar un futuro y una sociedad más justas»

Ernesto Arias y David Luque
Diego Doncel

Crítica de teatro

'Francisco Ferrer, ¡Viva la Escuela Moderna!'

  • Texto Jean-Claude Idée
  • Traducción Pollux Hernúñez
  • Dirección José Luis Gómez
  • Escenografía Curt Allen Wilmer y Leticia Gañán
  • Vestuario Deborah Macías
  • Iluminación Pedro Yagüe
  • Música y espacio sonoro Alberto Granados
  • Proyecciones Jorge Vila Vallejos
  • Intérpretes Ernesto Arias, Jesús Barranco, David Luque y Lidia Otón
  • Lugar Teatro de La Abadía, Madrid

'Francisco Ferrer ¡Viva la escuela moderna!' es una obra potente, sólida e intensa, una obra en la que se aúnan la reflexión y la emoción, la historia y la biografía, la moral y esos laberintos políticos en los que España se ha perdido ... con demasiada frecuencia. Haciendo del teatro documental un puente para el pensamiento histórico, todo en ella busca una experiencia dramática de alto voltaje expresivo, una experiencia teatral que no da tregua al espectador. Basada en el juicio o simulacro de juicio ante un Tribunal Militar del anarquista y pedagogo Francisco Ferrer Guardia, fundador a principios del siglo XX de la Escuela Moderna de Barcelona, este 'homenot', como diría Pla, refleja las últimas horas de un hombre enfrentado tanto a un sistema judicial corrupto, arbitrario y profundamente reaccionario, como el repaso a las luces, las sombras y las tragedias de su biografía hasta el fusilamiento final. Aquí están su vida de revolucionario (seguidor de Ruiz Zorrilla) que, en él y en tantos de aquella hora política llena de miserias, tuvo mucho de picaresca, y su descubrimiento de que la enseñanza era el arma cargada de futuro capaz de cambiar el mundo.

