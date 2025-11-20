'Francisco Ferrer, ¡Viva la escuela moderna!', las balas que se convirtieron en pupitres

Crítica de teatro 'Francisco Ferrer, ¡Viva la Escuela Moderna!' Texto Jean-Claude Idée

Traducción Pollux Hernúñez

Dirección José Luis Gómez

Escenografía Curt Allen Wilmer y Leticia Gañán

Vestuario Deborah Macías

Iluminación Pedro Yagüe

Música y espacio sonoro Alberto Granados

Proyecciones Jorge Vila Vallejos

Intérpretes Ernesto Arias, Jesús Barranco, David Luque y Lidia Otón

Lugar Teatro de La Abadía, Madrid

'Francisco Ferrer ¡Viva la escuela moderna!' es una obra potente, sólida e intensa, una obra en la que se aúnan la reflexión y la emoción, la historia y la biografía, la moral y esos laberintos políticos en los que España se ha perdido ... con demasiada frecuencia. Haciendo del teatro documental un puente para el pensamiento histórico, todo en ella busca una experiencia dramática de alto voltaje expresivo, una experiencia teatral que no da tregua al espectador. Basada en el juicio o simulacro de juicio ante un Tribunal Militar del anarquista y pedagogo Francisco Ferrer Guardia, fundador a principios del siglo XX de la Escuela Moderna de Barcelona, este 'homenot', como diría Pla, refleja las últimas horas de un hombre enfrentado tanto a un sistema judicial corrupto, arbitrario y profundamente reaccionario, como el repaso a las luces, las sombras y las tragedias de su biografía hasta el fusilamiento final. Aquí están su vida de revolucionario (seguidor de Ruiz Zorrilla) que, en él y en tantos de aquella hora política llena de miserias, tuvo mucho de picaresca, y su descubrimiento de que la enseñanza era el arma cargada de futuro capaz de cambiar el mundo.

En '¡Viva la escuela moderna!' todo raya a gran altura. La escenografía es una instalación simbólica con su muro lleno de agujeros de bala y los pupitres de una escuela, la iluminación crea atmósferas de gran tensión dramática, la música marca muy oportunamente los momentos de mayor emoción, el texto tan sencillo se proyecta siempre en una sucesión de clímax de una gran potencia expresiva, y el apartado interpretativo, tan central e importante, da fuerza y verdadera dimensión a este espectáculo en el que un hombre quiso romper la barrera de los sentidos de su época y se encontró con todos los demonios de España. Noticia Relacionada 'Vuelan palomas': una obra magnífica, hipnótica y perturbadora Diego Doncel Es un ejercicio de limpieza, una catarsis de todas nuestras intimidades perseguidas, de todas aquellas heridas que no dejan de doler a pesar de los siglos 'Francisco Ferrer ¡Viva la escuela moderna!' es una obra digna del magisterio de José Luis Gómez. Habla de que enseñar es comprender al otro, de que el saber es una pasión y no un castigo, de que el teatro es un arte de emociones, una meditación sobre nuestra memoria y una catarsis moral. Todo eso está aquí, vivo y verdadero, cruel y luminoso, haciendo que una vida olvidada renazca en estas casi dos horas de teatro de alta tensión y puro goce, donde la violencia deja paso a la esperanza, y donde todo lo siniestro de nuestra historia, tan familiar como una pintura negra, es examinado en pos de la razón y del progreso, para que Caín no vuelva a matar a Abel, como en el poema de los colegiales de Antonio Machado, para que las balas se conviertan en pupitres.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión