La exuberancia del Barroco invade el Festival de Almagro

La entrega del premio Corral de Comedias a Cristina Hoyos, una leyenda de la danza española y del flamenco –«me gusta mucho ir a Almagro y que el teatro se acuerde del baile es maravilloso», le decía el otro día a Marta Carrasco en ABC ... – dio ayer el pistoletazo de salida a uno de las citas imprescindibles del verano teatral en España: el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. El certamen celebra su 48ª edición, tercera bajo la batuta de Irene Pardo. «Queremos inundar todo el festival del espíritu barroco –dice la directora–. Y entendemos barroco como exuberancia, como diversidad, como alegría, colores...» Define la programación de este año –que se celebrará del 3 al 27 de julio– como «tremendamente fusionada», «con teatro, con música, con danza, con circo, pero también fusionadas entre sí las diferentes disciplinas artísticas. Vamos a traer al proscenio esos márgenes del siglo de oro, esas miradas diferentes que no tenían el foco de la luz, de la historia».

El festival acogerá a 48 compañías procedentes de ocho países, que presentarán veinte estrenos absolutos y cinco nacionales. «Y va a ser una edición con mucha gente joven, con muchos estrenos, con gente muy inspirada, con profesionales y artistas muy inspirados en el Siglo de Oro desde muchísimas disciplinas».

«Os invitamos a mirar una edición más al Siglo de Oro –dijo Irene Pardo en su presentación del certamen hace unas semanas– y reconocer que el esplendor de aquellos siglos no fue solo una cuestión de nobleza y corte, sino también de aldea y de calle, de mezcla y transgresión», ha afirmado Irene Pardo, la directora del certamen. «No hay sagrado sin profano, ni luz sin sombra. Los personajes femeninos, los pícaros, los amos y los criados tejieron un mundo complejísimo en el que el disfraz y la apariencia no son solo juego, sino un espejo donde contemplar sin miedo lo diferente».

El premio Corral de Comedias es siempre el prólogo del festival, que tiene su continuidad con un espectáculo callejero y popular en la emblemática Plaza Mayor de la localidad –este año será un homenaje a los Volatines, maestros de la acrobacia y juglares del Siglo de Oro, a cargo de la Compañía Bambolea–, y un estreno de la Compañía Nacional de Teatro Clásico en el Teatro Adolfo Marsillach (el antiguo Hospital de San Juan). Este año, el conjunto que dirige Laila Ripoll ha presentado una nueva producción de 'Fuenteovejuna', de Lope de Vega, con versión de María Folguera y dirección de Rakel Camacho. «Alguien dijo que en todas las revoluciones debe correr la sangre para que surta efecto –dice la directora–; yo no lo sé (aunque reconozco haberlo pensado en varias ocasiones). Creo que Lope de Vega tampoco lo sabe. Él quiso reconstruir los hechos para contarlos al público, escribió esta bella y terrible crónica teatral para hacernos pensar. Late con desesperanza la idea de que si un pueblo recibe violencia, con violencia reaccionará hasta que se le rompan las entrañas de dolor. No es fácil de aceptar. Esta 'Fuenteovejuna' quiere mirar al pasado para no olvidar. Para comprender nuestros orÍgenes. Para acercarnos al centro de la esencia humana a través de la danza, la música, lo tribal, lo popular, la vibración del verso y de los cuerpos, conviviendo en una potencia visual para compartir una historia que es nuestra»

La Compañía Nacional de Teatro Clásico, que tiene en Almagro su segunda sede, es desde hace años la columna vertebral del festival –una columna que quebró en buena medida durante la etapa de Lluís Homar–; además de 'Fuenteovejuna', presentará en Almagro otros cuatro montajes: 'Don Gil de las calzas verdes', dirigido por Sarah Kane a la compañía Joven; 'La fortaleza', un interesante trabajo de Lucía Carballal a partir de 'El castillo de Lindabridis', de Calderón de la Barca; 'Los dos hidalgos de Verona' de William Shakespeare, dirigida por Declan Donnellan; y 'Farra', una colaboración con la compañía Lucas Escobedo.

Del resto de los estrenos, destacan 'Don Juan', una combinación entre el teatro áureo, Mozart y la música tradicional china, presentada por la compañía Shanghai Yikou Culture (13 de julio); 'Origen.la semilla de los tiempos', en el que Patricia Guerrero y Fahmi Alqhai y su Accademia del Piacere viajan desde el Siglo de Oro hasta nuestros días a través de la danza y el flamenco (18 de julio); 'El perro del hortelano', de Lope de Vega –con versión de Eduardo Vasco–, a cargo de la prestigiosa compañía uruguaya El Galpón (18 y 19 de julio); 'Felipe IV: el rey de la farándula', un cabaret áureo ideado y protagonizado por Ángel Ruiz (25 y 26 de julio); la Ficción Sonora que cada año crea Radio Nacional de España, que será 'La Celestina', de Francisco de Rojas (8 de julio); el estreno del nuevo trabajo de Rafael Álvarez El Brujo, 'Volar con los pies en el suelo' (15 de julio); 'La discreta enamorada', de Lope de Vega, a cargo de Umbra Teatro, compañía residente del Corral de Comedias desde 2022 (15 de julio); 'La Gatomaquia', también de Lope, con dirección de Brenda Escobedo y Emilio Gavira y David Luque al frente del reparto (16 de julio); 'La jácara de los cuerpos imposibles', un montaje de teatro-danza dirigid por Alberto Velasco (18 de julio); 'Versos de la naturaleza', un concierto de la Orquesta Sinfónica de Castilla-La Mancha, dirigida por Fran Velasco y con la participación de la actriz Alejandra Torray (20 de julio); 'Free Britney, una historia en verso del siglo XXI', una versión libérrima de 'La vida es sueño' a cargo de Cristina Subirats (23 de julio); 'Casting Lear', la fascinante función creada por Andrea Jiménez, a partir del 'Rey Lear', de William Shakespeare, en la que cada noche interviene un actor diferente, que no sabe lo que se va a encontrar en escena (4 y 5 de julio); 'Rey Lear', en versión de la excelente compañía portuguesa Companhia do Chapitô (11 y 12 de julio); 'La desconquista', el nuevo espectáculo de Ron Lalá, con dirección de Yayo Cáceres (11 y 12 de julio); 'Soldadescas', de Julieta Soria y dirección de Elena Cánovas, que supone la vuelta al festival de la Compañía Yeses, formada por presas (22 y 23 de julio); y 'La Reina Brava', con texto y dirección de Ana López Segovia para Las niñas de Cádiz (25 y 26 de julio).

La histórica compañía Morboria Teatro, capitaneada por Eva del Palacio y Fernando Aguado desde hace cuarenta años, tiene este año un especial protagonismo en Almagro, donde el 17 de julio recibirán el homenaje del festival. Además, presentarán 'Lo que son mujeres', de Francisco de Rojas Zorrilla, con dirección de Eva del Palacio; se celebrará en la iglesia de San Agustín la exposición 'Universo Morboria: 40 años en la escena y la calle', que incluirá visitas teatralizadas.