'Esencia', la realidad que juega con nosotros

CRÍTICA DE TEATRO

La obra de Ignacio García May se presenta en el Teatro Español con dirección de Eduardo Vasco e interpretada por Juan Echanove y Joaquín Climent

Juan Echanove: «Soy optimista, pero hay veces en que me produce un pudor enorme serlo»

Juan Echanove y Joaquín Climent, en una escena de 'Esencia'
Diego Doncel

Crítica de teatro

'Esencia'

  • Autor Ignacio García May
  • Dirección, música y ambiente sonoro Eduardo Vasco
  • Escenografía Carolina González
  • Iluminación Miguel Ángel Camacho
  • Intérpretes Juan Echanove y Joaquín Climent
  • Lugar Teatro Español, Madrid

Eduardo Vasco vuelve a dirigir un texto de Ignacio García May, y abre con él la nueva temporada del Teatro Español. La elección de 'Esencia' no es, por lo demás, gratuita, en ella se desarrollan muchos de los mundos y de las ... obsesiones que García May ha ido desarrollando en tantos años de escritura teatral. Aquí están de manera muy elocuente esas distintas dimensiones de lo real, la entrada de lo fantástico o de lo extraordinario en la psique y en la vida de los personajes, el presentar la identidad personal como si fuera una serie de cajas chinas, el carácter evanescente del autor, que se oculta de las miradas del mundo y prefiere habitar en los márgenes y en la sombra.

