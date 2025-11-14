'El entusiasmo', las inquietudes de la 'mediana edad'

Crítica de teatro 'El entusiasmo' Texto y dirección Pablo Remón

Escenografía Monica Boromello

Iluminación David Picazo

Vestuario Ana López Cobos

Sonido Sandra Vicente

Intérpretes Francesco Carril, Natalia Hernández, Raúl Prieto y Marina Salas

Lugar Teatro María Guerrero, Madrid

Pablo Remón es, sin ninguna duda, uno de los mayores talentos de la dramaturgia española actual. De camino a la cincuentena, y después de haber buceado en las aguas tan cristalinamente turbias de Antón Chéjov -firmó una seductora doble versión de 'Tío Vania ... '- se le revelaron las inquietudes de la 'mediana edad'. Él mismo cita su texto en el programa de mano: «En la mediana edad hay misterio, hay perplejidad. (...) Es como si hubiéramos tomado un camino equivocado, pero ¿cuándo? Imposible saberlo». De esto trata 'El entusiasmo', la obra estrenada en el María Guerrero. De las dudas, de los errores, de los aciertos, de las inseguridades, de los legados, de la infancia, de la maternidad, de la paternidad, del amor, de la hermandad, de la rutina, de los deseos, de la escritura, de la creación... Remón ha creado un fascinante puzle dramático e invita a cada espectador a ordenar las piezas a su manera; el encaje de las piezas y el resultado final depende de él, de cómo resuene el texto en su interior.

La trama, volátil y vaporosa, muestra a una pareja de mediana edad en ese camino sin aparente salida que es en tantas ocasiones la vida a esa edad, la 'mediana edad'. A partir de ahí teje Pablo Remón un tapiz lleno de preguntas sin respuestas, de incógnitas sin resolver, nacidas en el borde de ese abismo que es la 'madurez'. Lo hace a través de un texto lleno de inteligencia, de una arquitectura teatral impecable en unos tiempos en que cada vez es más difícil encontrar edificios teatrales tan bien construidos. Solo hay que reprochar al autor cierta incontinencia verbal. Hay monólogos excesivamente prolijos que dilatan las escenas y zancadillean el ritmo de la función, por otro lado perfectamente contada y estructurada, y hábilmente dirigida también -la escena entre los dos hermanos es antológica-. Noticia Relacionada Bárbara Lennie y Javier Cámara juegan juntos por vez primera Julio Bravo El actor vuelve al teatro tras una ausencia de doce años e interpreta junto a la actriz 'Los farsantes' Por contra, hay que aplaudir la construcción de los personajes, moldeados en el barro de la verdad, con las dosis justas de patetismo y heroicidad, divertidos y tiernos al tierno; reales como un vecino y convertidos a menudo en un espejo para el patio de butacas. Ha contado Remón, además, con cuatro espléndidos cómplices: Francesco Carril, Natalia Hernández, Raúl Prieto y Marina Salas, que firman unas interpretaciones llenas de humanidad, entrega y... entusiasmo.

