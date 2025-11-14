Suscríbete a
'El entusiasmo', las inquietudes de la 'mediana edad'

crítica de teatro

Pablo Remón teje un tapiz lleno de preguntas sin respuestas, de incógnitas sin resolver, nacidas en el borde de ese abismo que es la madurez

'El entusiasmo': historias de la mediana edad

Francesco Carril y Raúl Prieto, en una escena de 'El entusiasmo'
Francesco Carril y Raúl Prieto, en una escena de 'El entusiasmo' Geraldine Leloutre
Julio Bravo

Crítica de teatro

'El entusiasmo'

  • Texto y dirección Pablo Remón
  • Escenografía Monica Boromello
  • Iluminación David Picazo
  • Vestuario Ana López Cobos
  • Sonido Sandra Vicente
  • Intérpretes Francesco Carril, Natalia Hernández, Raúl Prieto y Marina Salas
  • Lugar Teatro María Guerrero, Madrid

Pablo Remón es, sin ninguna duda, uno de los mayores talentos de la dramaturgia española actual. De camino a la cincuentena, y después de haber buceado en las aguas tan cristalinamente turbias de Antón Chéjov -firmó una seductora doble versión de 'Tío Vania ... '- se le revelaron las inquietudes de la 'mediana edad'. Él mismo cita su texto en el programa de mano: «En la mediana edad hay misterio, hay perplejidad. (...) Es como si hubiéramos tomado un camino equivocado, pero ¿cuándo? Imposible saberlo». De esto trata 'El entusiasmo', la obra estrenada en el María Guerrero. De las dudas, de los errores, de los aciertos, de las inseguridades, de los legados, de la infancia, de la maternidad, de la paternidad, del amor, de la hermandad, de la rutina, de los deseos, de la escritura, de la creación... Remón ha creado un fascinante puzle dramático e invita a cada espectador a ordenar las piezas a su manera; el encaje de las piezas y el resultado final depende de él, de cómo resuene el texto en su interior.

