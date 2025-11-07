'El entusiasmo': historias de la mediana edad

«'El entusiasmo' pretende tratar con humor e ironía el tema de la pareja, los hijos y la crisis de la mediana edad, a la vez que construye un artefacto teatral con la ambición y el juego propios de la novela posmoderna». Esta es ... la definición que hace Pablo Remón de su obra 'El entusiasmo', que se estrena hoy en el Teatro María Guerrero (estará en cartel hasta el 28 de diciembre), dentro de la programación del Centro Dramático Nacional. El propio Remón dirige la función, que interpretan Francesco Carril, Natalia Hernández, Raúl Prieto y Marina Salas.

La obra se desarrolla a partir de las circunstancias de una pareja que ronda los 45 años, Toni y Olivia, profesor universitario él y periodista ella, con dos hijos y que no atraviesan su mejor momento. Pero Remón asegura que en sus obras siempre es complicado contar la trama, y ésta no es una excepción. «La historia está atravesada por otras historias. En la superficie la obra cuenta la historia de Tony y Olivia; es la primera capa, pero luego la atraviesan recuerdos, ficciones de otros personajes y las cosas se confunden y se mezclan. El espectador va a ver varias obras juntas. Va a vivir una experiencia, un viaje teatral, que le va a llevar a estar cerca de esos personajes y, de alguna forma, ser testigo de un trozo de su vida y poder estar con ellos un tiempo».

Pablo Remón ha escrito, asegura, «una obra que, con apariencia de comedia ligera, aborda asuntos que me interesan en estos momentos. Está reflejando una crisis existencial de una cierta generación, con la que me identifico, y trata temas inherentes a esta crisis de la mediana edad: la pareja, la paternidad, la maternidad... Asuntos con los que todos nos podemos identificar». Está tratada, añade, con bastante humor, pero detrás hay una reflexión sobre asuntos muy distintos».

Explica el autor que la obra se titula 'El entusiasmo' porque «es una palabra muy precisa, muy concreta, que no significa alegría ni felicidad, sino que lleva a algo más activo, más vital, que conduce de alguna manera a la adolescencia, a la primera juventud. Los personajes han perdido ese entusiasmo y lo buscan, pero lo que me interesa también es saber si en realidad la han perdido o nunca lo tuvieron. La juventud está idealizada, algo que yo pongo un poco en duda... La adolescencia la recuerdo como una época complicada; desde los cuarenta y tantos la ves idealizada, pero es un momento de crisis en el que tienes mil dudas, y eso vincula ese momento con el de la mediana edad, los cuarenta o los cincuenta años. Cuando eres adolescente te planteas quién vas a ser, cómo vas a estar en el mundo, cómo te vas a relacionar... Y en la mediana edad haces repaso de lo que has hecho hasta entonces y qué va a ser de ti el tiempo que te quede».

Noticia Relacionada 'Vania x Vania': Pablo Remón celebra los abismos de Chéjov Diego Doncel «El trabajo interpretativo es monumental, los cambios de registro y los matices en las identidades de una a otra versión son puro deleite»

'El entusiasmo' nace en Chéjov. No es que Pablo Remón se compare con el dramaturgo ruso, sino que la experiencia de escribir 'Vania x 2' -una obra en la que contaba desde dos perspectivas diferentes la obra 'Tío Vania'- la que le inspiró la escritura de la función que ahora estrena. «Cuando pasas tanto tiempo trabajando con un autor de la calidad y humanidad de Chéjov aprendes muchísimo como dramaturgo; me llevó a ciertas reflexiones que me apasionaron mucho también sobre la cocina de la escritura dramática. Cuando podía tomar una decisión tomaba otra muy diferente... Pura dramaturgia. 'El entusiasmo' no tiene nada que ver con Chéjov, pero sí con ese impulso y esa sensación, por ejemplo, que tienen sus textos de que las cosas no se resuelven, de que lo que estás viendo en algunos momentos es un pedazo de vida; que estás dentro de una escena y de repente te pierdes en ella: dónde estamos y adónde está yendo esto... Uno de los impulsos para escribir 'El entusiasmo' era lograr una dramaturgia más similar a la vida, menos dramatizada.