Suscríbete a
ABC Cultural

'El entusiasmo': historias de la mediana edad

Se estrena en el Teatro María Guerrero la obra escrita y dirigida por Pablo Remón e interpretada por Francesco Carril, Natalia Hernández, Raúl Prieto y Marina Salas

Bárbara Lennie y Javier Cámara juegan juntos por vez primera

Natalia Hernández, Francesco Carril, Marina Salas y Raúl Prieto, en 'El entusiasmo'
Natalia Hernández, Francesco Carril, Marina Salas y Raúl Prieto, en 'El entusiasmo' Geraldine Leloutre
Julio Bravo

Julio Bravo

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«'El entusiasmo' pretende tratar con humor e ironía el tema de la pareja, los hijos y la crisis de la mediana edad, a la vez que construye un artefacto teatral con la ambición y el juego propios de la novela posmoderna». Esta es ... la definición que hace Pablo Remón de su obra 'El entusiasmo', que se estrena hoy en el Teatro María Guerrero (estará en cartel hasta el 28 de diciembre), dentro de la programación del Centro Dramático Nacional. El propio Remón dirige la función, que interpretan Francesco Carril, Natalia Hernández, Raúl Prieto y Marina Salas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app