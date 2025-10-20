Emilio Sosa: «El vestuario en el teatro ha de contar una historia, no ha de ser solo una combinación de colores y de formas»

El nombre de Emilio Sosa (Santo Domingo, 1967) seguramente no dirá nada al público español, pero en Broadway es toda una personalidad. No solo por su trabajo de casi treinta años como diseñador en los escenarios neoyorquinos, sino porque hasta hace unos meses fue ... el presidente de la American Theatre Wing (la institución que organiza los premios Tony, los galardones más importantes del teatro estadounidense, a los que Sosa ha optado en cinco ocasiones).

Sosa, que desde muy pequeño vive en Nueva York, donde entró en contacto con el mundo de la moda y saltó al mundo del espectáculo de la mano de figuras tan distintas como Celine Dion, Wynton Marsalis. Diana Ross, Mariah Carey, Gloria Estefan o Spike Lee, que le sirvió como puente para llegar a Broadway.

Ahora, el dominicano ha venido a España para crear el vestuario de la producción de 'Panorama desde el puente', la obra de Arthur Miller, que ha adaptado Eduardo Galán, cuyo estreno está previsto para enero de 2025 y que va a dirigir otro latino establecido en el teatro neoyorquino: Javier Molina, codirector artístico del Actors Studio de Nueva York. El reparto lo integran José Luis García-Pérez, María Adánez y Ana Garcés, junto a Pablo Béjar, Francesc Galcerán, Rodrigo Poisón, Manuel de Andrés e Inma Almagro. «Soy un inmigrante latinoamericano -dice Sosa-, y mi cultura viene de España; de aquí se trasladó al Nuevo Mundo y ahora regresa a la madre patria. Siempre he sentido fascinación por España y siento un gran orgullo al venir aquí».

Lo dice mientras mira a Cristina Martínez-Pardo Cobián, la creadora y directora de Navascués, una de las más prestigiosas firmas de la moda española -especializada en trajes de novia-, en cuyo taller se va a confeccionar el vestuario. «Conocí a Cristina -dice Sosa- hace un par de años, cuando vine a los premios Talía». «Organicé -apunta ella- una reunión con veinte de los diseñadores españoles más importantes para que nos conociera y le conociéramos». «Me quedé fascinado con Cristina -piropea Sosa-. Por su historia de cuarenta años creando trajes de novia aquí en España y por el taller, que es el más importante de la costura española. Yo empecé mi carrera trabajando en un taller y conozco perfectamente ese mundo; es mi segunda casa».

A cada novia que entra en el taller de Navascués, sigue Sosa, «le estamos dando un sueño único. Igual que en el teatro, que es una historia única». El vestuario de una producción teatral ha de contar una historia, no tiene que ser simplemente una combinación de colores y de formas. «La primera impresión que tienen de ti es a través de cómo vistes; no saben tu nombre ni saben nada de ti, salvo cómo vas vestido y ya se pueden hacer una idea de quién eres».

«En el cine y en el teatro el vestuario tiene que contar al personaje -sigue el diseñador-. Spike Lee, con el que trabajé cuando era yo muy joven, me decía que el quería saber quién era el personaje desde el momento en que aparecía en escena, porque no tenía tiempo para descubrirle ni para contarle más que a través de la ropa».

¿Y quiénes son los personajes de 'Panorama bajo el puente'? «Son personas con bajos ingresos, pobres, pero con dignidad». Esta dignidad se muestra, dice, «en los detalles del diseño; los detalles no pueden descuidarse nunca, y eso no quiere decir que la ropa sea más cara».

El taller de Navascués en el barrio de Salamanca de Madrid es un océano blanco, con cientos de trajes de novia colgados de los percheros. Cristina Martínez-Pardo Cobián dice que no hay diferencia a la hora de confeccionar un vestuario, sea para una boda o para una obra de teatro. «La ropa de escena tiene unas necesidades: las prendas deben ser cómodas y permitirle moverse; además hay que tener en cuenta que se han de limpiar con frecuencia -en esto no se parece a los trajes de novia, que se utilizan únicamente una vez». «Las telas deben tener flexibilidad para los movimientos -apunta Emilio Sosa- y ha de pensarse que los actores van a sudarlas ocho veces a la semana y que hay que lavarlas y limpiarlas mucho. Tenemos que pensar en la tela antes de crear el vestuario».

Antes de crear el vestuario, las telas se mojan y se lavan «para que no haya problemas ni sorpresas: para que no se encoja con la plancha y para poder pintarla -dice Sosa-. Se les pinta la vida, el alma».

Las bodas, en el fondo, son una obra de teatro, con sus actores protagonistas y sus actores secundarios. Sonríe y asiente Cristina Martínez-Pardo Cobián, que cuenta que en 'Panorama bajo el puente' aparecen ocho personajes, cada uno con tres o cuatro cambios de vestuario. «Se van combinando piezas... Como en la vida». Los personajes viven cerca del puerto, y Emilio Sosa ha elegido para empezar por colores oscuros. Es Rodolfo -un joven inmigrante italiano, primo de Beatrice y hermano menor de Marco, que llega ilegalmente a Estados Unidos desde Sicilia- «el que tiene más adentro el sueño americano y el que empieza a gastar dinero, algo que se ve en la ropa».

La historia de esta familia de inmigrantes es también la historia de la familia de Emilio Sosa. «Yo llegué a Nueva York con tres años, muy pequeñito, pero mis padres y mis tíos si llegaron con la idea del sueño americano, de una nueva vida. Mi padre fue el primero, llegó allí en 1967. Ya era un hombre formado. Y yo vi los esfuerzos que tuvo que hacer al no saber la lengua y no tener los recursos que ahora tiene la inmigración. En Nueva York nosotros nos criamos en un vecindario latino, y mis padres apenas aprendieron inglés porque allí se hablaba español... Además, como mi padre fue el primero en ir todos mis tíos pasaron por nuestra casa. Igual que sucede en 'Panorama desde el puente'».

Emilio Sosa no es ya presidente del American Theatre Wing, pero sigue en su junta directiva. Tiene pues perspectiva para hablar del teatro en Nueva York. ¿Se ha recuperado ya de la crisis vivida con la pandemia? «Algunos dicen que estamos recuperados, pero algunos dicen que no hay bastante dinero. Hay que tener en cuenta que montar un musical nuevo cuesta entre 20 y 25 millones de dólares (entre 23 y 29 millones de euros aproximadamente). Y no es fácil recuperar esa inversión, por eso es difícil encontrar inversores... Pero el público está ahí».