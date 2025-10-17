Suscríbete a
'Los días perfectos', monólogo a portagayola

Crítica de teatro

Daniel Veronese dirige a Leonardo Sbaraglia en una adaptación de la novela de Jacobo Bergareche

Leonardo Sbaraglia se estrena en la escena española con la obra 'Los días perfectos'

Crítica de teatro

'Los días perfectos'

  • Autor Jacobo Bergareche
  • Dirección Daniel Veronese
  • Escenografía y Video-proyección Alberto Negrin
  • Iluminación Ariel Ponce (El gato)
  • Musicalización Daniel Veronese
  • Intérprete Leonardo Sbaraglia
  • Lugar Teatro de La Latina, Madrid

Hace casi veinticinco años que Leonardo Sbaraglia puso el pie en el cine español (salvo error, su primera película en nuestro país fue 'Intacto', de Juan Carlos Fresnadillo), pero hasta ahora no había pisado nuestros escenarios, al contrario que algunos de sus ... ilustres compañeros. El actor argentino salta al ruedo y recibe a los espectadores a portagayola, con un monólogo desnudo, a cuyo desabrigo contribuye la esquemática puesta en escena de Daniel Veronese. 'Los días perfectos' parte de la novela homónima, publicada hace cuatro años, de Jacobo Bergareche. En ella Luis, un periodista de unos cuarenta años -la versión de Veronese lo convierte en argentino-, encuentra en un archivo literario de Estados Unidos las cartas que William Faulkner le escribió a su amante Meta Carpenter, en las que habla de los «días perfectos» que vivió con ella; eso le lleva a anima a escribir a Paula, su mujer.

Sobre el autor Julio Bravo

Madrileño. Ingresó en la Redacción de ABC en 1985. Ha pasado por distintas secciones, pero siempre se ha dedicado a la información de música y artes escénicas. Es crítico teatral y de Danza

Julio Bravo

