'Los días perfectos', monólogo a portagayola
Crítica de teatro
Daniel Veronese dirige a Leonardo Sbaraglia en una adaptación de la novela de Jacobo Bergareche
Leonardo Sbaraglia se estrena en la escena española con la obra 'Los días perfectos'
Crítica de teatro
'Los días perfectos'
- Autor Jacobo Bergareche
- Dirección Daniel Veronese
- Escenografía y Video-proyección Alberto Negrin
- Iluminación Ariel Ponce (El gato)
- Musicalización Daniel Veronese
- Intérprete Leonardo Sbaraglia
- Lugar Teatro de La Latina, Madrid
Hace casi veinticinco años que Leonardo Sbaraglia puso el pie en el cine español (salvo error, su primera película en nuestro país fue 'Intacto', de Juan Carlos Fresnadillo), pero hasta ahora no había pisado nuestros escenarios, al contrario que algunos de sus ... ilustres compañeros. El actor argentino salta al ruedo y recibe a los espectadores a portagayola, con un monólogo desnudo, a cuyo desabrigo contribuye la esquemática puesta en escena de Daniel Veronese. 'Los días perfectos' parte de la novela homónima, publicada hace cuatro años, de Jacobo Bergareche. En ella Luis, un periodista de unos cuarenta años -la versión de Veronese lo convierte en argentino-, encuentra en un archivo literario de Estados Unidos las cartas que William Faulkner le escribió a su amante Meta Carpenter, en las que habla de los «días perfectos» que vivió con ella; eso le lleva a anima a escribir a Paula, su mujer.
Veronese utiliza la segunda de las dos cartas para su dramaturgia y centra el texto en una reflexión sobre el matrimonio, las relaciones erosionadas y el amor gastado; sobre la monotonía, la convivencia, sobre la posibilidad de encontrar en diecisiete años, los que llevan juntos Paula y Luis, cuántos «días perfectos» ha habido. El protagonista de la obra cita a Peter Handke cuando éste dice que «ya solo podemos aspirar a tener un buen día, un día logrado entre tantos días inútiles y olvidables», y se pregunta cuántos «días perfectos» ha tenido la pareja.
'Los días perfectos' es un texto afligido y pesimista, de una hermosa hondura en su sencillez, de reflexiones derrotistas y nostálgicas, pero con una levísima luz de esperanza -la ilusión de un 'día perfecto'-..., donde las palabras son tanto un desahogo como la búsqueda de la luz al final del túnel. Pero de una escasa teatralidad. Solo un actor con solidez, madurez y comunicatividad puede sostenerlo sobre el escenario, especialmente en una puesta en escena tan desnuda, incluso excesivamente, como la que plantea Daniel Veronese -con una silla como único elemento escenográfico, además de unos paneles utilizados esporádicamente para proyectar algunas cartas de Faulker a las que alude el texto-. Leonardo Sbaraglia, de voz y presencia amables, le otorga al protagonista esa fatiga, ese tedio que destilan sus palabras, levantadas a pulso con convicción.
Madrileño. Ingresó en la Redacción de ABC en 1985. Ha pasado por distintas secciones, pero siempre se ha dedicado a la información de música y artes escénicas. Es crítico teatral y de Danza
