'La corona d'espines', Segarra se corona con sus versos

En 1930, cuando estrenó 'La corona de espines' en el teatro Novedades, Josep María de Sagarra había alcanzado la cima de lo que sus coetáneos denominaban -ora elogio, ora ironía envidiosa- «el don de la lengua». Sagarra brillaba en todo lo que ... hacía: periodismo, poesía, revista de music-hall, novela, traducciones y un teatro de raíz popular. Cuando puso en el escenario 'La corona d'espines' hacía un año de su segunda novela, 'All i salobre' (vertida al castellano por Eduardo Marquina) y faltaban dos para 'Vida privada', una de las mejores novelas catalanas del siglo XX. Además de 'La corona', aquel 1930 de tránsito de la Dictablanda a la República el prolífico autor estrenó 'Gardenia', 'El caso del señor Palau' y 'La perla negra'.

Al contrario de las 'Mujercitas' que vimos en el Lliure según la desafortunada relectura con la que Lucía del Greco liquidaba a Louisa May Alcott en una hora, Xavier Albertí ha optado por transmitir 'La corona de espinas' con su exacta duración, contexto histórico y la intensidad del verso sagarriano. Una villa de Solsona que en 1793 escucha los ecos de la revolución francesa que corta la cabeza del monarca. 'Ancien Régime' de terratenientes que Sagarra evocará en su 'Vida privada' de 1932 (antepasados de la familia protagonista, los Lloberola). Una criada que afronta con valentía el determinismo clasista y anticipa otras féminas con carácter en 'L'hostal de la Glòria' o 'Las floristas de la Rambla'.

El señor de Bellpuig (estupendo Abel Folk) pretende sanear su maltrecha economía casando a su sobrino Eudald con la hija de la casa Miracle (mordaz Oriol Genís). El trapicheo de este «vivales» fanfarrón lo desbarata su mayordoma Marta (Àngels Gonyalons en estado de gracia).

La escenografía de Max Glaenzel -una puerta gigantesca con un retablo de tres paisajes de Claudio de Lorena- y el vestuario de Silvia Delagneau y Marc Udina, realzan las hechuras clásicas de esta pieza que no se representaba desde 1994, cuando la montó Ariel García Valdés. La 'cultureta' catalana no soportaba la grandeza de Sagarra. Nunca es tarde si la dicha es buena... La dicha teatral de su 'corona' justifica la ovación del público puesto en pie.