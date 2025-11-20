Suscríbete a
'La corona d'espines', Segarra se corona con sus versos

Crítica de teatro

La 'cultureta' catalana no soportaba la grandeza de Sagarra. Nunca es tarde si la dicha es buena...

Una escena de la obra
Una escena de la obra David ruano
Sergi Doria

Crítica de teatro

'La corona d'espines'

  • Autoría Josep Maria de Sagarra
  • Dirección y composición musical Xavier Albertí
  • Escenografía Max Glaenzel
  • Vestuario Sílvia Delagneau, Marc Udina
  • Iluminación Juan Gómez-Cornejo
  • Sonido Jordi Bonet
  • Iluminación Àngels Gonyalons, Manel Barceló, Jan D. Casablancas, Jordi Domènech, Abel Folk, Oriol Genís, Pau Oliver, Júlia Roch, Laia Valls, Rosa Vila, Roger Vilà
  • Lugar Teatre Nacional de Catalunya, Barcelona

En 1930, cuando estrenó 'La corona de espines' en el teatro Novedades, Josep María de Sagarra había alcanzado la cima de lo que sus coetáneos denominaban -ora elogio, ora ironía envidiosa- «el don de la lengua». Sagarra brillaba en todo lo que ... hacía: periodismo, poesía, revista de music-hall, novela, traducciones y un teatro de raíz popular. Cuando puso en el escenario 'La corona d'espines' hacía un año de su segunda novela, 'All i salobre' (vertida al castellano por Eduardo Marquina) y faltaban dos para 'Vida privada', una de las mejores novelas catalanas del siglo XX. Además de 'La corona', aquel 1930 de tránsito de la Dictablanda a la República el prolífico autor estrenó 'Gardenia', 'El caso del señor Palau' y 'La perla negra'.

