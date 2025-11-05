«No conozco a nadie en México que tenga algo en contra de alguien que vino de España»

La mexicana Marcela Díez es la directora del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid -que celebra su cuadragésimo tercera edición a partir de este jueves, 6 de noviembre-. Llega a este cargo con un fértil equipaje en lugares como la Secretaría ... de Cultura de México (de la que fue su primera directora general de Festivales) y en el Festival Cervantino de Guanajuato, que dirigió entre 2017 y 2019.

De momento, dice Marcela Díez, se ha enfocado únicamente en la edición de este año -«yo soy de las de aquí y ahora», dice-, en la que más del cincuenta por ciento de los espectáculos viene del otro lado del Atlántico. «El proyecto es básicamente una mirada hacia la creación en Hispanoamérica. Claro que no podemos traer todo lo que se está haciendo allí porque son 23 países, pero hay una selección de compañías que considero muy representativas en algún aspecto, como puede ser el caso de las veteranas Teatro Petra, de Bogotá, o Teatro Cinema, de Santiago de Chile».

Cree la directora del festival que hay en el teatro hispanoamericano un denominador común: «Es un teatro que aborda preocupaciones sociales, que habla nuestra realidad social en general. Cada uno tiene su preocupación local, pero en el fondo a todos nos preocupa lo mismo: la seguridad, la tranquilidad social...»

Más allá de los hechos

Quiere Marcela Díez que desde España se conozcan mejor esas realidades, que en el Viejo Continente no vivimos a través del teatro, que lo que hace es «poner de manifiesto las preocupaciones que tenemos los habitantes de los distintos países; el teatro quiere ir más allá de los simples hechos y saber qué nos pasa adentro a los seres humanos, a los individuos, cómo nos afectan todas esas incertidumbres sociales».

Y la comunicación con el público, dice la directora del Festival de Otoño, se produce. «El teatro es un lugar en el que te encuentras con un grupo de gente que está sintiendo más o menos lo mismo que tú en diferentes momentos, en que te permites sentir más de lo que tal vez hubieras hecho leyendo el periódico. Yo vivo en Ciudad de México, que es donde hay más propuestas muy diferentes -teatro universitario, teatro independiente, compañías nacionales...- pero con un punto común en el que los espectadores se sienten tocados por el tema que están viendo».

Habla Marcela Díez de México; hay últimamente entre los dos países una tensión que no cree que nazca de la calle. «Los españoles y los mexicanos tenemos muchas más cosas en común -entre ellas el idioma- que cosas que nos puedan separar. Somos pueblos que nos queremos mucho; siempre he he sentido muy bien recibida aquí, y no conozco a nadie en mi país que tenga algo en contra de alguien que vino de España».

Dieciséis países

El festival presenta espectáculos procedentes de Chile, Colombia, México, Uruguay y Argentina, y también de Canadá, Ucrania, Italia, Suiza, Congo, Portugal, Francia, Grecia, Alemania o el Reino Unido (además, naturalmente, de España). En total, se mostrarán veintitrés espectáculos programados. Alain Platel y la Comédie de Genève levantarán el telón en los Teatros del Canal con el espectáculo 'Coup Fatal', y estarán presentes, hasta el 30 de noviembre,. nombres como los de Marina Otero, Lola Arias, David Gaitán, Tamara Cubas, Fabrizio Cassol, Rodriguez Vangama, Christos Papadopoulos, Marco da Silva Ferreira, Amala Dianor, Lukas Avendaño o Alondra de la Parra.

Le resulta difícil decir de qué espectáculo o artista se siente Marcela Díez orgullosa de haber podido traer a Madrid. «Pero me siento orgullosa, sobre todo, de la buena disposición que las compañías tuvieron para venir; por un lado, creo, por el prestigio del Festival de Otoño de Madrid y por otra parte por la ilusión de que fuera una mexicana la que lo dirigiera, lo que les llevaba a querer apoyarme. Me siento muy orgullosa a nivel personal, pero especialmente a nivel conceptual: la solidaridad en todos los sentidos».

Tiene una diana clara, el público joven. Estos, y el resto de espectadores, se encontrarán, dice, «un panorama bastante global sobre la historia del teatro, porque las compañías que vienen son compañías asentadas, algunas que están trabajando en Iberoamérica desde hace más de veinte años».