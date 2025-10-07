Suscríbete a
'Cenicienta': una calabaza, un zapato de cristal y justicia social

Crítica de teatro musical

Se estrena en Madrid el musical que escribieron para la televisión Rodgers y Hammerstein

Una 'Cenicienta' musical y más allá del cuento de hadas

Briel González y Paule Mallagarai
Julio Bravo

Crítica de Teatro Musical

'Cenicienta'

  • Autores Richard Rodgers (música), Oscar Hammerstein II (libro original y letras) y Douglas Carter Bean (libro adaptado)
  • Dirección y coreografía Anthony van Laast
  • Supervisor musical Xavi Torras
  • Adaptación y dirección asociada Alejandro de los Santos
  • Coreógrafa asociada Nichola Treherne
  • Escenografía Carla Janssen
  • Vestuario Yaiza Pinillos
  • Iluminación Howard Harrison
  • Sonido Poti Martin
  • Vídeo Jeff Sugg
  • Principales intérpretes Paule Mallagarai, Briel González, Mayca Teba, Mariola Peña, Eloi Gómez, María Gago, Caro Gestoso, José Navar, Jaume Giró
  • Lugar Teatro Coliseum, Madrid

Richard Rodgers y Oscar Hammerstein II son historia del teatro musical gracias a creaciones suyas como 'Sonrisas y lágrimas', 'El Rey y yo', 'Oklahoma!' o 'Carousel', por poner cuatro ejemplos emblemáticos; pocas parejas han tenido su influencia en el desarrollo de este ... género. 'Cenicienta' es otro de los títulos de Rodgers y Hammerstein, aunque tiene su singularidad: se creó para la televisión en 1957, y hasta más de medio siglo después, en 2013 -y con sus dos autores ya fallecidos-, no llegaría al escenario en Broadway, con un libreto renovado. Esta es la base de la producción presentada en Madrid, de la que es responsable Anthony van Laast, un coreógrafo británico y veterano lobo de mar del West End londinense; 'Sister Act', 'Bombay Dreams' y 'Mamma Mia!' figuran entre sus créditos.

