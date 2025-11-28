Suscríbete a
Cameron Mackintosh, el legendario productor de 'Los miserables': «Sin una gran historia no hay un buen musical»

Se estrena en el Teatro Apolo una nueva producción de este título, que ha celebrado cuarenta años de vida

Cameron Mackintosh, entre Adrián Salzedo y Pitu Manubens
Cameron Mackintosh, entre Adrián Salzedo y Pitu Manubens José Ramón Ladra
Julio Bravo

Julio Bravo

Madrid

Corría el año 1982. Cameron Mackintosh (Enfield, Inglaterra, 1946) escuchó un disco que le llevó un colaborador suyo; era un musical francés, estrenado dos años antes en París, que firmaban Alain Boublil y Claude-Michel Schönberg, sobre la novela de Víctor Hugo ... 'Los miserables'. Un año antes, Mackintosh había cosechado un extraordinario éxito con el estreno de 'Cats', con música de Andrew Lloyd Webber. «Conocía la historia a través de la película de los años 30 que dirigió Richard Boleslawski, pero nunca había leído el libro. Pero escuché las cuatro primeras canciones, y pensé: 'esto es especial, esto es diferente, esto es increíble'». Éste fue el origen de uno de los grandes títulos de la historia del teatro musical: 'Los miserables', que se estrenó en el Barbican Theatre de Londres el 8 de octubre de 1985. La obra, completamente diferente de la que vio la luz en París, ha cumplido por tanto cuarenta años; desde entonces ha estado en cartel en Londres sin más interrupción que la motivada por el covid, lo han visto más de 150 millones de personas en 57 países de todo el mundo, ha sido traducida a 22 idiomas y fue llevada al cine en 2012 por Tom Hooper.

