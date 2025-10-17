'Boira': Lluïsa Cunillé, un mapa de sombras

La obra de Lluïsa Cunillé (Badalona, 1961) podría etiquetarse con el título de una de sus piezas más celebradas: 'Barcelona, mapa de sombras' (premio Max 2007). Revelaciones confinadas en los rincones de pisos con iluminación precaria, almas en pena de sus inquilinos. 'Boira ... ' (Niebla), texto de 2014, ilustra esa vocación por las atmósferas habitadas por seres insatisfechos.

Cunillé nos sitúa en una ciudad de la Europa del Este, veinticinco años después de la caída del Muro. Una viajera alquila una habitación a un matrimonio para pasar la noche; el vuelo que la había de llevar a Lisboa se ha suspendido por la espesa niebla. En esas horas tendrá tiempo de conocer las vidas de sus anfitriones: una mujer aquejada de fibromialgia; su mejor recuerdo es haber ganado un concurso de fotografía cuando todo parecía posible tras la debacle del comunismo; su marido, un taxista que trabaja a destajo y admira al Steve McQueen que pilotaba bólidos; el hijo de ambos, jugador de póker que debe dinero a los colegas de timbas; un vecino que ahoga sus penas en alcohol: cosmonauta, su aventura espacial se truncó por la descomposición de la URSS.

Todos comparten la misma insatisfacción de lo que pudo haber sido y no fue: de la prisión comunista a la intemperie capitalista. Cunillé es una maestra en crear atmósferas -pensamos en el Pinter de 'Viejos tiempos' o 'Una especie de Alaska'-. La conjunción de iluminación, escenografía y música que adereza Lurdes Barba ayuda; pero en esta ocasión la niebla narrativa es demasiado densa para otear alguna conclusión más allá del desencanto de Europa o el fracaso vital de quienes vivieron con ilusión la caída del Muro y la integración de los países del 'telón de acero' en la Unión Europea.

Después de conducir al espectador por su mapa de las sombras, tanto en el plano colectivo como en las peripecias individuales, Cunillé nos aboca a un final tan abierto que hace pensar en una obra inacabada o despliega un abanico de interpretaciones.

El teatro, como la filosofía, debe hacer más preguntas que dar respuestas. Cunillé deja demasiadas preguntas sobre el tapete: de la cartografía neblinosa al fundido en negro.