Suscríbete a
ABC Cultural

'Boira': Lluïsa Cunillé, un mapa de sombras

Crítica de teatro

La autora nos sitúa en una ciudad de la Europa del Este, veinticinco años después de la caída del Muro

Artículos de Sergi Doria en ABC

Una escena de 'Boira'
Una escena de 'Boira' David Ruano-TNC
Sergi Doria

Sergi Doria

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Crítica de teatro

'Boira'

  • Autora Lluïsa Cunillé
  • Dirección Lurdes Barba
  • Escenografía Lluc Castells
  • Iluminación Maria Domènech
  • Vestuario Mariel Soria
  • Espacio sonoro y música Jordi Collet
  • Intérpretes Quim Ávila, Jordi Collet, Lina Lambert, Àurea Márquez, Albert Pérez. TNC, Barcelona

La obra de Lluïsa Cunillé (Badalona, 1961) podría etiquetarse con el título de una de sus piezas más celebradas: 'Barcelona, mapa de sombras' (premio Max 2007). Revelaciones confinadas en los rincones de pisos con iluminación precaria, almas en pena de sus inquilinos. 'Boira ... ' (Niebla), texto de 2014, ilustra esa vocación por las atmósferas habitadas por seres insatisfechos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app