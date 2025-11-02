Suscríbete a
ABC Cultural
Barbazul llega al Teatro Real acompañado por un mandarín

El coliseo presenta dos obras de Béla Bartók en un espectáculo del alemán Cristof Loy

Una escena del espectáculo Matthias Baus | Theater Basel
Julio Bravo

Madrid

Barbazul, el siniestro personaje creado por Charles Perrault en 1697, es uno de los ejes temáticos de la presente temporada del Teatro Real; dos de los títulos que la conforman le tienen como protagonista: 'Ariadna y Barbazul' (1907), de Paul Dukas; y ' ... El castillo de Barbazul' (1918), del húngaro Béla Bartók. Esta ópera es la que presenta el coliseo madrileño entre el 2 y el 12 de noviembre en una producción que se estrenó en diciembre de 2022 en Basilea (el Theater Basel es, con el Real, el coproductor) y que lleva la firma de Cristof Loy; el director alemán creó un espectáculo en el que ha integrado otras dos partituras de Béla Bartók; el ballet-pantomima 'El mandarín maravilloso' (1926) y el primer movimiento de su 'Música para cuerdas, percusión y celesta' (1937), que sirve de conexión a las dos otras obras. Loy quería acompañar a 'El castillo de Barbazul', una ópera en un acto, «con otra obra del mismo compositor para darle mayor coherencia al espectáculo».

