Barbazul llega al Teatro Real acompañado por un mandarín

Barbazul, el siniestro personaje creado por Charles Perrault en 1697, es uno de los ejes temáticos de la presente temporada del Teatro Real; dos de los títulos que la conforman le tienen como protagonista: 'Ariadna y Barbazul' (1907), de Paul Dukas; y ' ... El castillo de Barbazul' (1918), del húngaro Béla Bartók. Esta ópera es la que presenta el coliseo madrileño entre el 2 y el 12 de noviembre en una producción que se estrenó en diciembre de 2022 en Basilea (el Theater Basel es, con el Real, el coproductor) y que lleva la firma de Cristof Loy; el director alemán creó un espectáculo en el que ha integrado otras dos partituras de Béla Bartók; el ballet-pantomima 'El mandarín maravilloso' (1926) y el primer movimiento de su 'Música para cuerdas, percusión y celesta' (1937), que sirve de conexión a las dos otras obras. Loy quería acompañar a 'El castillo de Barbazul', una ópera en un acto, «con otra obra del mismo compositor para darle mayor coherencia al espectáculo».

«'El mandarín maravilloso' -explica Cristof Loy- es desgarrador, nervioso, desasosegado. Los momentos líricos aparecen solo como pequeñas islas de una calma que también anhelan los personajes de la obra. En cambio, 'El castillo de Barbazul' alude ya con su título a temas como la introspección, el ocultamiento, la cerrazón. La música está muy marcada por esta imagen del castillo, una metáfora del alma de sus habitantes, donde mucho se mantiene oculto. Los momentos agitados en la música están cada vez más relacionados con Judith, por lo que parece como si ella proviniera del mundo del mandarín. El joven poeta que recita el prólogo y más tarde reaparece en la historia personifica la relación inseparable entre el interior y el exterior y nos guía a través de estas dos historias de amor, que parecen muy diferentes, pero en el fondo son extrañamente afines».

Gustavo Gimeno, que es desde el mes de septiembre el nuevo director musical del Teatro Real -ésta es la primera producción que dirige en Madrid ya en su nuevo cargo- estará en el foso para dirigir al Coro y Orquesta Titulares del coliseo y a un reparto compuesto, en 'El mandarín maravilloso', por Gorka Culebras, Carla Pérez Mora, Nicky van Cleef, Jarosław Kruczek, Joni Österlund, Mário Branco y Nicolas Franciscus; éste último también interviene en 'El castillo de Barbazul' junto a Christof Fischesser y Evelyn Herlitzius. El propio Loy firma la coreografía de la pantomima-ballet. «Béla Bartók -explica- escribió en sus cartas que no quería para 'El mandarín maravilloso' un coreógrafo normal sino más bien un director de teatro. Así que pensé que era mi momento, porque su música, además, me llega mucho... Ya había creado momentos de coreografía y movimiento en montajes operísticos anteriores».

Las dos obras, dice Loy, son «dos historias de amor y hablan de la conexión entre amor y violencia. En 'El mandarín maravilloso' hay una sociedad en la que se ve la necesidad que tiene el ser humano de crear algo juntos, de amar y ser amado, algo que crea tensión; en 'Barbazul', una obra un poco wagneriana, se presenta a la mujer con una función redentora, en contraposición con la otra pieza, donde el redentor es el mandarín».

Noticia Relacionada Shakespeare y Barbazul, dos de los ejes de la temporada 2025/26 del Teatro Real Julio Bravo El coliseo madrileño presentará 18 títulos operísticos, todos ellos producciones propias y coproducciones con otros teatros

Gustavo Gimeno explica que las dos obras son muy diferentes, aunque tengan el sello folclórico de Bartók. «'El castillo de Barbazul' es heredera de esa música romántica tardía influenciada por Richard Strauss y Debussy; por momentos es precursora de la mejor música cinematográfica de la primera mitad del siglo XX; en 'El mandarín maravilloso' encontramos una audacia increíble, y Bartók lleva sus límites como compositor más allá en todos los sentidos».