'Aromas de soledad', un homenaje a la España vaciada a través de los versos del olvidado Gabriel y Galán

El Teatro Fernán Gómez acoge el montaje de la compañía La otra Arcadia, con dramaturgia de Raúl Losánez y dirección de Ana Contreras

Carmen del Valle y Jesús Noguero, en un momento de la función
Julio Bravo

Madrid

«Lavando en el regato cristalino / cantaban las mozuelas, / y cantaba en los valles el vaquero, / y cantaban los mozos en las tierras, / y el aguador camino de la fuente, / y el cabrerillo en la pelada cuesta... / ¡Y yo también cantaba, / que ella y el ... campo hiciéronme poeta!» Son versos del poema 'El ama', de José María Gabriel y Galán (1870-1905), cuya obra es la columna vertebral de 'Aromas de soledad', el espectáculo estrenado el jueves 20 en el Teatro Fernán-Gómez.

