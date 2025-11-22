'Aromas de soledad', un homenaje a la España vaciada a través de los versos del olvidado Gabriel y Galán

«Lavando en el regato cristalino / cantaban las mozuelas, / y cantaba en los valles el vaquero, / y cantaban los mozos en las tierras, / y el aguador camino de la fuente, / y el cabrerillo en la pelada cuesta... / ¡Y yo también cantaba, / que ella y el ... campo hiciéronme poeta!» Son versos del poema 'El ama', de José María Gabriel y Galán (1870-1905), cuya obra es la columna vertebral de 'Aromas de soledad', el espectáculo estrenado el jueves 20 en el Teatro Fernán-Gómez.

Se trata de un homenaje al mundo rural y a la España vaciada, que encaja con uno de los leitmotiv de la programación del espacio que dirige Juan Carlos Pérez de la Fuente: subrayar la importancia de la tierra, de las raíces, del origen. En esta idea han coincidido Ana Contreras y Raúl Losánez, al frente de la compañía La Otra Arcadia, que se ha especializado en espectáculos en los que la poesía y la música invaden el escenario para formar una unidad indisoluble. En esta ocasión Carmen del Valle, Jesús Noguero y Nacho Vera (responsable de la música original, que interpreta en directo) son los intérpretes de 'Aromas de soledad', con dramaturgia de Losánez y dirección de Contreras. Estará en la Sala Jardiel Poncela del Fernán-Gómez hasta el 7 de diciembre.

«Nos preocupaba ver cómo le damos cada vez más la espalda a la naturaleza -dice Raúl Losánez-; 'Aromas de soledad' quiere ser una llamada de atención al hombre contemporáneo, que sigue maltratando de manera imprudente el entorno natural que permite su existencia, y al mismo tiempo un homenaje a quienes vivieron en armonía con la tierra y supieron escucharla».

Regreso

Una mujer que vuelve al pueblo del que salió buscando lo que creía que solo encontraría en la ciudad, y que en ese regreso evoca la figura de su padre y la relación que mantuvo con él, es el leve hilo argumental sobre el que Losánez ha tejido la dramaturgia, con textos propios y de José María Gabriel y Galán. «Una de las líneas de actuación en nuestra compañía es prestar atención, dar cabida y recuperar las voces de autores que han quedado un poco olvidados, relegados. Y en ese afán nuestro por embarcarnos en aventuras complicadas y fuera de los terrenos más transitados, más consabidos y más comerciales, creemos que quién mejor que Gabriel y Galán para reflexionar sobre el campo y sobre el mundo rural. Fue un poeta que murió muy joven, con 34 años, en la primera década del siglo XX, y ya en esos años supo reflexionar de manera creemos que muy clarividente, y al mismo tiempo muy emotiva y muy bella, sobre los padecimientos de las clases desfavorecidas que habitaban ese mundo rural. Leyéndole a él ya se anticipaban muchos de los males que hoy padece esa España tan vaciada y tan abandonada».

'Aromas de Soledad', sigue Losánez, «nace del deseo de rendir un homenaje a las gentes del campo y, por otro lado, de reflexionar sobre el concepto de la España vaciada; que, aunque parezca un término muy contemporáneo, es uno de los grandes temas de los conflictos eternos, y que por tanto se prestan muy bien a ser abordados desde el teatro. Ese conflicto eterno no es otro que la relación del ser humano con su entorno, con un entorno que le posibilita vivir y que por otro lado tiene la capacidad de intervenir en él hasta tal punto que a veces hace imposible esa vida y esa relación con el entorno».

«Y lo hacemos -concluye-, como siempre, desde un lugar muy teatral pero al mismo tiempo muy poético y muy musical; un teatro muy simbólico que defiende la palabra poética y la emoción más que la acción».

De la puesta en escena habla Ana Contreras: «queremos recrear el olor del campo, traer la naturaleza silvestre a la ciudad y al teatro, como decía Lorca. Él quería traer el olor del mar y la luz de las estrellas y nosotros queremos traer el perfume de la hierba y la luz de las luciérnagas. Queremos hacer sentir la lógica de una manera de entender el tiempo que hoy no existe, que muchas personas no han experimentado y que nos parece una de las grandes pérdidas a nosotros que hemos tenido la suerte de vivir todavía entre dos mundos, en esa época en la que había un tiempo para cada cosa: para el duelo y la fiesta, para el dolor y la alegría, para el trabajo y el descanso».