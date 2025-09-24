Angélica Liddell, premio Nacional de Teatro

Angélica Liddell ha obtenido hoy el premio Nacional de Teatro, que concede anualmente el Ministerio de Cultura a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem) y está dotado con 30.000 euros. El jurado ha destacado, señala la nota del Inaem, la repercusión de su obra 'Dämon. El funeral de Bergman', «que sintetiza una forma de trabajar crítica, que no hace concesiones e invita a la reflexión y el debate». Y añade: «con esta pieza se convirtió en 2024 en la primera artista española en inaugurar el prestigioso Festival de Aviñón, donde ha sido programada en numerosas ocasiones».

El fallo de este premio pone en valor, asimismo, que «la artista ha mostrado además otras creaciones como 'Vudú (3318) Blixen' y 'Terebrante', con las que ha consolidado una carrera como dramaturga, directora e intérprete definida por un lenguaje de enorme riesgo y calidad, que la ha confirmado como un referente dentro y fuera de España para la creación escénica contemporánea».

Angélica Liddell es el nombre artístico de Catalina Angélica González Cano (Figueras, 1966), dramaturga, directora y actriz y una de las creadoras contemporáneas más influyentes en la escena internacional, según indica la nota del Inaem. Licenciada en Psicología y Arte Dramático, inicia su trayectoria dramatúrgica en 1988 con la obra 'Greta quiere suicidarse', por la que recibe el Premio Ciudad de Alcorcón. Durante sus inicios escribe también 'La condesa y la importancia de las matemáticas' (1990), 'El jardín de las Mandrágoras' (1991), 'La cuarta rosa' (1992) y 'Leda' (1993), que crea en el marco de un taller del Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas (CNNTE), unidad del Inaem que estuvo en funcionamiento entre los años 1984 y 1994.

En 1993 inicia una nueva etapa artística con la compañía Atra Bilis Teatro, que funda junto a Gumersindo Puche, y con la que ha montado exitosos espectáculos con los que ha girado por los principales festivales y escenarios del mundo, como el Festival de Aviñón – estrenó su última obra en la Corte de Honor del Palacio de los Papas -, el Wiener Festwochen y el Teatro del Odeón de París. Entre sus obras se encuentran títulos como 'La falsa suicida' (2000), 'El matrimonio Palavrakis' (2001), 'Once Upon a Time in West Asphixia' (2002), 'Hysteria Passio' (2003), 'Y cómo no se pudrió Blancanieves' (2005), 'El año de Ricardo' (2005), 'Boxeo para células y planetas' (2006), 'Perro muerto en tintorería: los fuertes' (2007), estrenada en el Centro Dramático Nacional, 'Anfaegtelse' (2008), 'La casa de la fuerza' (2009), 'Maldito sea el hombre que confía en el hombre: un projet d'alphabétisation' (2011), 'Ping Pang Qiu' (2012), 'Todo el cielo sobre la tierra (el síndrome de Wendy)' (2013) 'Gloria in excelsis' (2014), 'Tandy' (2014), 'You are my destiny (Lo stupro di Lucrezia)' (2014), 'Primera carta de San Pablo a los corintios' (2015), 'Esta breve tragedia de la carne' (2015), '¿Qué haré yo con esta espada?' (2016), 'El Decameron' (2016), 'Génesis 6, 6-7' (2017), 'Una costilla sobre la mesa: madre' (2019), 'Una costilla sobre la mesa: padre' (2019) y 'Liebestod. El olor a sangre no se me quita de los ojos. Juan Belmonte' (2021). En la actualidad se encuentra girando con sus obras 'Terebrante' (2021), 'Vudú (3318) Blixen' (2023) y 'DÄMON El funeral de Bergman'.

El jurado, presidido por la directora general del Inaem, Paz Santa Cecilia Aristu, con la subdirectora general de Teatro, Miriam Gómez Martínez, como vicepresidenta, ha estado compuesto por los siguientes vocales: el periodista Daniel Galindo, el editor Carlos Rod, la actriz María Morales, el gestor cultural Francesc Casadesús Calvó, la profesora y directora de escena Ana María Contreras Elvira –a propuesta del Grupo de Investigación de Feminismos y Estudios de Género de la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD)- y Ana Belén Santiago, directora artística de Teatro del Barrio, entidad galardonada en la pasada edición con el premio nacional de Teatro 2024.

