'Los amores feroces': Octavio Paz y las mujeres

Octavio Paz es un enigma aún por descifrar. Tanto su obra como su vida nos continúan desafiando, seguimos percibiendo en ellas demasiada materia oscura, demasiados misterios y aristas que nos expliquen una personalidad realmente fuera de lo común. Como todos los grandes, Octavio Paz ... fue muchos hombres en un solo hombre, muchas y controvertidas biografías en una sola biografía. Su leyenda está llena de versiones, de realidades y de conjeturas. Buscó ser su mayor personaje, un puzle de vidas, y lo consiguió. En ese puzle está su relación con las mujeres, la naturaleza de sus amores y de sus matrimonios, también de su paternidad. Todo fue trágico, tenso y feroz. Elena Garro, la gran escritora que se casó con él cuando aún no era mayor de edad, escribió desde el odio y el resentimiento que «yo vivo contra él, estudié contra él, hablé contra él, tuve amantes contra él, escribí contra él y defendí indios contra él. Escribí de política contra él, en fin, todo, todo lo que soy es contra él».

'Los amores feroces', la obra que ahora puede verse en el Teatro de La Abadía, se sumerge en este rompecabezas de la vida sentimental del poeta mexicano. Y lo hace estableciendo puentes entre la estricta biografía amorosa y su reflejo en toda su obra poética. Pocos hicieron del erotismo, del cuerpo de la mujer, una religión tan consumada. Pocos trascendieron sus relaciones tormentosas para crear todo un mundo, una continua interrogación de la realidad, y finalmente una forma de lenguaje.

Del matrimonio lleno de prohibiciones, de sumisiones, de frustraciones y de conveniencias con Elena Garro, al erotismo y la sexualidad de su relación con Bona Tibertelli de Pisis, esposa del famoso crítico André Pieyre de Mandiargues y editor en la Pleiade, Paz vivió el abandono y la traición de ambas: Elena Garro lo traicionó con Bioy Casares y Bona con el pintor Francisco Toledo, que le dio pie a escribir obras como el drama 'La hija de Rapacini' y uno de sus grandes poemas, 'Piedra de sol'. En estas ruinas sentimentales, en todos estos destrozos y en todo este dolor es donde 'Los amores feroces' encuentra su mejor tono, ese incluso que le permite reflexionar sobre la verdadera naturaleza del amor, sobre la fuerza de la pasión y la fuerza del odio, sobre la libertad y la consumación lograda cuando conoce a la que sería la mujer de su vida: Marie José Tramini.

'Los amores feroces' es, por tanto, el retrato de un poeta ante estas tres mujeres, perturbador por sus sombras y luminoso por la poesía que lo envolvió. Un retrato sin concesiones, brutal en muchos momentos y celebratorio siempre, en el que el exceso de la poesía ahoga el laberinto de la soledad que fue gran parte de su vida Octavio Paz. Con interpretaciones muy logradas, con dramaturgia de Jorge Volpi, estos amores feroces son, por ello, un digno homenaje al enigma de uno de nuestros grandes poetas.