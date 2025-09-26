Suscríbete a
ABC Cultural
'Los amores feroces': Octavio Paz y las mujeres

CRÍTICA DE TEATRO

El Teatro de La Abadía presenta una dramaturgia de Jorge Volpi sobre textos del poeta mexicano que dirige Rosario Ruiz Rodgers

Una escena de 'Los amores feroces'
Diego Doncel

Crítica de teatro

'Los amores feroces'

  • Textos originales Octavio Paz
  • Dramaturgia Jorge Volpi
  • Dirección Rosario Ruiz Rodgers
  • Escenografía y vestuario Ikerne Giménez
  • Iluminación Alberto Rodríguez Vega
  • Música y espacio sonoro Julián Mayorga
  • Intérpretes Leonardo Ortizgris, Isabel Pamo, Lucía Quintana y Germán Torres
  • Lugar Teatro de La Abadía, Madrid

Octavio Paz es un enigma aún por descifrar. Tanto su obra como su vida nos continúan desafiando, seguimos percibiendo en ellas demasiada materia oscura, demasiados misterios y aristas que nos expliquen una personalidad realmente fuera de lo común. Como todos los grandes, Octavio Paz ... fue muchos hombres en un solo hombre, muchas y controvertidas biografías en una sola biografía. Su leyenda está llena de versiones, de realidades y de conjeturas. Buscó ser su mayor personaje, un puzle de vidas, y lo consiguió. En ese puzle está su relación con las mujeres, la naturaleza de sus amores y de sus matrimonios, también de su paternidad. Todo fue trágico, tenso y feroz. Elena Garro, la gran escritora que se casó con él cuando aún no era mayor de edad, escribió desde el odio y el resentimiento que «yo vivo contra él, estudié contra él, hablé contra él, tuve amantes contra él, escribí contra él y defendí indios contra él. Escribí de política contra él, en fin, todo, todo lo que soy es contra él».

