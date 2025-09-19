Suscríbete a
'Los amores feroces': la poesía del erotismo según Octavio Paz

El Teatro de La Abadía estrena un espectáculo basado en textos del premio Nobel mexicano

Una escena de 'Los amores feroces'
Una escena de 'Los amores feroces'
Julio Bravo

Madrid

El erotismo, el amor, la sexualidad y la poesía son los cuatro puntos cardinales de 'Los amores feroces', el espectáculo que acaba de levantar el telón en el Teatro de La Abadía. Esos cuatro puntos cardinales los recorre la literatura de Octavio Paz, ... el eje de la función que cuenta con dramaturgia de Jorge Volpi, puesta en escena de Rosario Ruiz Rodgers e interpretación de Leonardo Ortizgris, Lucía Quintana, Isabel Pamo y Germán Torres.

