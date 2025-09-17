Suscríbete a
'American Buffalo', la tragicomedia de tres desgraciados según David Mamet

El Teatro Fernán Gómez abre la temporada de su sala principal con esta obra maestra del teatro del siglo XX

David Mamet: «Sería arrogante usar la novela para sermonear a los lectores»

Roberto Hoyo, David Lorente e Israel Elejalde
Roberto Hoyo, David Lorente e Israel Elejalde Showprime
Julio Bravo

Julio Bravo

Madrid

Una moneda es el eje en torno al que gira 'American Buffalo', una obra estrenada en Chicago el 23 de noviembre de 1975 (año y medio después levantaría el telón en Broadway) y con la que se dio a conocer uno de los autores ... más destacados del teatro estadounidense de nuestros días: David Mamet (Chicago, EEUU, 1947) . La obra, un hito de la escena internacional, apenas se ha podido ver en nuestro país: en 1990 la tradujo y dirigió Fermín Cabal, y Julio Manrique dirigió hace quince años un montaje en el Teatre Lliure barcelonés.

