'Amaeru', una relación fraternal y tóxica

'Amaeru' es un término japonés que combina dos palabras, 'amai' (dulzura) y 'eru' (conseguir), pero su unión denomina el deseo de cuidar y de ser cuidado. Hay en él una mezcla de dependencia, cariño, necesidad de velar por alguien, apoyo emocional... Y también de toxicidad. Bajo este paraguas, y con este título, la dramaturga Carolina Román -argentina, pero afincada en España desde hace más de quince años- ha escrito una función inspirada en su propia historia familiar. «Esta historia pretende establecer un lenguaje entre la experiencia teatral y un tejido emocional a través de la memoria de mi abuela paterna. Ella, mi tía y mi padre, en un acto de 'amaé', me animaron a liberar a las palabras, a nombrarlas para que dejen de ser secretos y se conviertan en alas para sobrevolar este paisaje. A veces la vida continúa en los escenarios y para eso también está el teatro. Deconstruirnos mientras nos contamos, crear nuevos espacios y nuevos lenguajes para expresar un universo onírico y catártico», explica.

'Amaeru', que acaba de estrenarse en los Teatros del Canal, donde estará hasta el 22 de enero, cuenta la historia de dos hermanas, Biba y Lucinda, que viven en el barrio bonaerense de Luniers -«cuenta tu aldea y contarás el mundo», recuerda Carolina Román-, y que pasan los días entre la realidad de sus patéticas vidas y la fantasía de una telenovela que siguen con fruición. A estas dos hermanas las interpretan dos actores, Daniel Freire y Omar Calicchio. «Los dos intérpretes encarnan a tres personajes cada uno -cuenta la autora y directora-, y que sean hombres en lugar de mujeres tiene que ver con el final, en el que una pieza encaja y nos hace comprender el puzle que es la función; no es fácil de entender hasta que se encaja esa última pieza».

Vínculos afectivos

Carolina Román explica que «'Amaeru' nace como la necesidad de asomarnos al universo de los vínculos afectivos para ver dentro de él cómo nos relacionamos desde la carencia. ¿Por qué contar 'Amaeru ahora? Desde la pandemia nuestra percepción del mundo y nuestras prioridades han cambiado. Es como haber sufrido el impacto de una bomba, estamos reacomodando nuestro sentir en medio aún de la polvareda, como si Hiroshima fuera nuestro propio escenario de vida. Llevo un tiempo investigando sobre los sentimientos humanos que nos llevan a los sitios menos fáciles de identificar dentro nuestro. Esos que al no ser 'aparentemente cotidianos' nos llevan a no reconocerlos y por ende a no ponerlos en el afuera, en nuestra realidad, en nuestro entorno. 'Amaeru' pone sobre la mesa la necesidad de un nuevo espacio emocional. ¿Cómo tejemos lazos fundamentales que nos hacen familia sin serlo; relaciones que se nos vuelven de primera necesidad en esta carrera de supervivencias que es el afuera?»

La obra pone el dedo en la llaga sobre un problema: la creciente deshumanización de la sociedad actual. «Estamos cada vez más solos y nos comunicamos únicamente a través de pantallas -lamenta Carolina Román-, y el número de suicidios aumenta cada día. Algo estamos haciendo mal en esta sociedad».

Como otras muchas obras artísticas, 'Amaeru' se gestó durante la etapa más dura de la pandemia, y por la necesidad de la autora de saber «cuánto necesitamos al otro; no sé realmente cómo llegué a este término, pero sí estoy convencida de que este tipo de vínculos que cuenta la obra está en la familia de todos».

Danza butoh

La música (Omar Calicchio, una de las grandes figuras del teatro musical argentino, canta en directo 'Soy lo prohibido') y la danza butoh tienen relevancia en la función. El estilo butoh proviene también de Japón, fue creado por Kazuo Ono y Tatsumi Hijikata como reflexión tras el desastre nuclear de la II Guerra Mundial. La identidad, la ansiedad y el caos están detrás de esta danza, que está, dice Carolina Román, «a punto de estallar, como estos dos personajes y como la propia función».

La escenografía de Alessio Meloni sigue esa dualidad entre adentro y afuera que muestra 'Amaeru'. «En el exterior está la amenaza, el juicio crítico, pero sin él no existiría el interior», sigue la directora. Omar Calicchio apunta que la telenovela que siguen las dos hermanas es «su escapatoria, su puerta hacia afuera, hacia un exterior que les causa miedo». Todo ello, concluye Daniel Freire, «con mucho humor -en el que está también el horror-; las dos hermanas son personajes muy divertidos».