'Más allá de esta vida', la intensidad de Gustavo Adolfo Bécquer sube al escenario

Hace algunos años, Gustavo Adolfo Bécquer andaba de mano en mano. Su retrato ilustraba los billetes de cien pesetas acuñados a mediados de los años sesenta. Versos suyos como 'Volverán las oscuras golondrinas…' o '¿Qué es poesía?, dices mientras clavas / en mi pupila tu ... pupila azul. / ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? / Poesía... eres tú» forman parte del acerbo popular, pero la figura de este poeta sevillano, que nació en 1836 y murió en 1870, con apenas 34 años, está hoy casi arrumbado. 'Más allá de esta vida', un montaje que se presenta en el Teatro Fernán Gómez del 28 de octubre hasta el 16 de noviembre, trata de arrojar un poco de luz sobre la vida y la obra del poeta, icono del Romanticismo español.

«La grandeza de su poética, su búsqueda incesante de la belleza y el trasfondo místico y trascendental de su obra suelen pasar desapercibidos para los ojos menos atentos o curiosos. La intensidad con la que vivió y su apasionada búsqueda de lo bello marcaron su existencia y reflejan a la perfección su espíritu romántico. El ocultismo y sus leyendas impregnan nuestra cultura, poblando su imaginario de seres fantasmagóricos y míticos. Historias y sucesos que acontecían en pueblos y bosques de nuestra geografía fueron el combustible incesante de su escritura y de su búsqueda creativa. De algún modo, estas leyendas siguen vivas gracias a él». Son palabras de Débora Izaguirre, autora de la dramaturgia y directora de esta función, que interpretan Álvaro Alvarado, Fran Pineda y Zuria Gómez.

Definida por la directora como «cuento musical de amor y terror», 'Más allá de esta vida' reúne dos de las leyendas Gustavo Adolfo Bécquer, 'Los ojos verdes' y 'El monte de las ánimas' y otros textos de sus 'Rimas', de 'Cartas desde mi celda', 'Cartas literarias a una mujer'. «El nexo -sigue Débora Izaguirre- es una ficción que surge a partir de lo que imaginé sobre sus últimos días de vida, su relación con las mujeres que amó (o creyó amar), sus sentimientos, las heridas de su infancia y su visión del mundo».

La puesta en escena se enmarca en una suerte de ciclo (no catalogado como tal) que el Fernán Gómez organiza en torno a la festividad de Todos los Santos, que se completa con la lectura dramatizada del Teanorio (es tradición que esta obra se represente en esta fecha) y diversas actividades.