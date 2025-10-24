Suscríbete a
'Más allá de esta vida', la intensidad de Gustavo Adolfo Bécquer sube al escenario

El Teatro Fernán Gómez presenta un montaje de Débora Izaguirre inspirado en la vida y en la obra del poeta romántico sevillano

'Vano fantasma de niebla y luz' busca «colocar a Bécquer en el lugar que le corresponde»

Zuria Gómez y Fran Pineda, en una escena de 'Más allá de esta vida'
Zuria Gómez y Fran Pineda, en una escena de 'Más allá de esta vida' ABC
Julio Bravo

Julio Bravo

Hace algunos años, Gustavo Adolfo Bécquer andaba de mano en mano. Su retrato ilustraba los billetes de cien pesetas acuñados a mediados de los años sesenta. Versos suyos como 'Volverán las oscuras golondrinas…' o '¿Qué es poesía?, dices mientras clavas / en mi pupila tu ... pupila azul. / ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? / Poesía... eres tú» forman parte del acerbo popular, pero la figura de este poeta sevillano, que nació en 1836 y murió en 1870, con apenas 34 años, está hoy casi arrumbado. 'Más allá de esta vida', un montaje que se presenta en el Teatro Fernán Gómez del 28 de octubre hasta el 16 de noviembre, trata de arrojar un poco de luz sobre la vida y la obra del poeta, icono del Romanticismo español.

